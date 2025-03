Piazza affari, Ftse Mib torna ai massimi dal 2007. Perché queste azioni rimangono in pole position

L’indice Ftse Mib di Piazza Affari torna a oscillare ai valori record degli ultimi 18 anni, ovvero dal 2007, spinto da una ventata di ottimismo che interessa in generale l’azionario europeo. In evidenza l’effetto contagio positivo del Dax della borsa di Francoforte, che avanza di quasi l’1%, dopo il voto del Parlamento tedesco.

Oggi martedì 18 marzo 2025 è una giornata storica per la storia della Germania: il Bundestag ha votato infatti a favore della proposta relativa al bazooka fiscale da 500 miliardi di euro presentata dal neo cancelliere Friedrich Merz: la stessa che consentirà a Berlino di allentare la regola incisa nella stessa Costituzione del Paese, ovvero quella del “freno al debito” o, in lingua teutonica “Schuldenbremse”; principio costituzionale noto in tutto il mondo come “debt brake”, che ha imposto a Berlino per ben 15 anni, a partire dal 2009, la regola fiscale del pareggio di bilancio, fissando allo 0,35% la soglia massima del deficit-PIL che l’economia potrebbe fare.

La prospettiva di una Germania disposta a fare debito per finanziare la propria crescita e per spendere di più anche per la difesa - in un contesto in cui tutta l’UE punta su un piano di difesa comune - piace all’azionario europeo, che scommette sulla resurrezione dell’economia made in Germany, tartassata dalla recessione per ben due anni consecutivi. Piazza Affari si accoda così ai buy che fioccano sulla borsa di Francoforte, a tutto beneficio del listino benchmark Ftse Mib, che torna a galoppare sopra la soglia psicologica dei 39.000 punti. In evidenza la performance positiva dei titoli delle banche italiane, con l’indice Ftse Italia Banche che balza fino a quasi +2% circa, sostenuto dalle varie scommesse sulle partite di risiko protagoniste della borsa Milano - e che, dunque, assiste ai rialzi di azioni come UniCredit, Banco BPM, BPER, MPS, Banca Popolare di Sondrio. Svettano anche altre azioni come Iveco, Campari, Stm e Prysmian. Occhio anche a Leonardo, reduce da un forte rally. Detto questo, l’attenzione degli operatori in queste ultime ore si sta rivolgendo soprattutto ad alcune azioni. [...]