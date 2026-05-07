Molti risparmiatori e investitori italiani hanno una parte importante dei propri soldi legata alla Borsa di casa nostra, sia attraverso azioni singole, sia tramite ETF, fondi comuni, PIR o piani pensionistici.

Negli ultimi mesi Piazza Affari ha mostrato una buona forza, attirando l’attenzione di tanti che cercano rendimenti in un contesto di tassi ancora elevati.

Ma proprio in questo momento di apparente ottimismo arriva un dato importante che invita tutti a fermarsi un attimo e a fare il punto sulla situazione. [...]