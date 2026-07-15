Petrolio, la domanda mondiale cala per la prima volta dal Covid. Cosa cambia per Brent, Eni e le altre major?

Negli ultimi anni il mercato del petrolio ha dimostrato più volte quanto sia difficile formulare previsioni affidabili. Prima la pandemia, poi la ripresa economica, la guerra in Ucraina e, più recentemente, le tensioni in Medio Oriente hanno modificato in pochi mesi equilibri che sembravano consolidati. Ogni volta gli investitori hanno dovuto rivedere rapidamente le proprie aspettative, spesso inseguendo eventi che hanno inciso molto più della normale dinamica tra domanda e offerta.

Nelle ultime settimane è arrivato un nuovo elemento destinato ad alimentare il dibattito. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha infatti rivisto in maniera significativa le proprie stime, prevedendo per il 2026 una diminuzione della domanda mondiale di petrolio. Si tratta di un evento che non si verificava dal 2020, l’anno della pandemia, e che inevitabilmente ha riportato al centro dell’attenzione una domanda fondamentale: il ciclo rialzista del petrolio è ormai terminato oppure ci troviamo semplicemente di fronte a una pausa temporanea?

La risposta è molto meno scontata di quanto possa sembrare. Dietro il dato diffuso dall’IEA si nasconde infatti uno scenario estremamente articolato, nel quale convivono una domanda in rallentamento, una produzione ancora condizionata dalle tensioni geopolitiche, scorte inferiori alla media storica e previsioni degli analisti che continuano a essere molto differenti tra loro. Comprendere questi elementi è fondamentale non soltanto per valutare l’evoluzione del Brent nei prossimi trimestri, ma anche per capire quali grandi compagnie petrolifere potrebbero offrire ancora interessanti margini di crescita. [...]