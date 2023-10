Perché Giorgia Meloni non è andata alla convention di Fratelli d’Italia

La premier Giorgia Meloni non è andata alla convention di Fratelli d’Italia. In un videomessaggio registrato in anticipo la leader di FdI ha comunicato che non sarebbe stata presente. Lo ha confermato dal palco anche Guido Crosetto, il ministro della Difesa, che ha rotto la comunicazione ufficiale per fare un annuncio e lanciare un messaggio di affetto a Meloni.

Per la presidente del Consiglio è stata una settimana impegnativa, al di là della condizione privata. Nella giornata del 21 si è recata al Summit per la pace organizzato in Egitto e nella serata si è recata a Tel Aviv per incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Un incontro che non ha detto nulla di nuovo, se non rinnovare l’appoggio italiano al governo israeliano in risposta al presunto antisemitismo (anche se a livello globale si parla ormai di antisionismo, una dinamica completamente differente e che non prevede la cancellazione degli ebrei).

Una settimana che si doveva concludere proprio con la convention di Fratelli d’Italia. Il caso Giambruno e la separazione dall’ormai ex compagno hanno però determinato l’assenza di Meloni, che ha preferito restare al fianco della figlia, come da lei annunciato in precedenza.

Giorgia Meloni assente alla convention: cosa ha detto nel videomessaggio

Giorgia Meloni aveva già previsto di non partecipare alla convention di Fratelli d’Italia. Prima dell’incontro aveva registrato un videomessaggio. Questo è stato trasmesso al teatro Brancaccio di Roma dove si è svolta la kermesse.

Nel videomessaggio la leader di Fdi ha spiegato che:

Non so a che ora tornerò in Italia, non sono certa di riuscire a essere fisicamente con voi. Anche io sono un essere umano e se c’è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i simpatizzanti, i rappresentanti, i militanti e i dirigenti di FdI.

Secondo quanto riportato da Ansa, il video è stato registrato ieri per “L’Italia vincente - Un anno di risultati” per festeggiare un anno di governo Meloni. L’assenza della premier sembra aver attirato nuova attenzione e illazioni sulla sua vita privata. Durante il discorso ha riportato anche i dati di quanto effettuato nell’anno, dicendosi:

... fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa. Posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona, ho camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi. Noi abbiamo portato al governo l’Italia vera che non è quella descritta dai giornaloni, nei salotti, abbiamo portato al governo l’Italia dimenticata e umiliata da governi di sinistra, l’Italia del lavoro, del merito, dell’intraprendenza imprenditoriale, della famiglia, l’Italia di quelli che si sono sempre rimboccati le maniche e che sono stati puntualmente scavalcati da furbi e privilegiati, in una società nella quale per andare avanti dovevi soprattutto far parte del giro giusto di amicizia.

Crosetto e Arianna Meloni: le voci a difesa di Giorgia Meloni

Dopo aver annunciato la fine della sua relazione con il giornalista (attualmente sospeso da Mediaset per le evidenti molestie alle colleghe, rese pubbliche da Striscia e non più trascurabili) via social, sembra che la vita privata della premier abbia invaso lo spazio politico. L’assenza alla kermesse ha spinto molti ad analizzare questo come un momento di debolezza. Dalla maggioranza è giunto tutto il supporto alla leader, in particolare da Crosetto che durante la convention ha detto che sì, avrebbero voluto averla lì con loro, ma è giusto che in questo momento resti con sua figlia.

La risposta più seccata arriva da Arianna Meloni, che attacca i giornali e il giornalisti che hanno preso la notizia della fine della relazione e ne hanno fatto un pettegolezzo. La scelta di criticare la narrazione dei giornali, per quanto comprensibile, risulta comunque dissociata da una realtà incontrovertibile: le molestie di Giambruno sono una notizia, la fine della relazione con la premier che ha costruito la sua politica sulla famiglia tradizionale è notizia.

Prima di prendere lo scooter e lasciare la zona della kermesse i giornalisti le chiedono come sta la sorella e Arianna Meloni risponde semplicemente: “Secondo lei come sta?”. Probabilmente come una pietra erosa dall’acqua.