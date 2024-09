Perché la vendita dei prodotti prevale sulla consulenza finanziaria delle reti in Italia?

In questo periodo abbondano le “offerte speciali” finanziarie. Spesso sui media si sentono pubblicità dove vengono offerti tassi di interesse molto allettanti, a fronte di condizioni vincolanti come la canalizzazione dello stipendio sul conto o investire in determinati prodotti.

Il mondo degli investimenti è complesso e per molti la consulenza finanziaria rappresenta una guida preziosa. Ma hai mai preso in considerazione che dietro a queste offerte si nasconde un importante conflitto di interessi tra il cliente ed il proponente?

Naturalmente la risposta sarà: “Certo che lo so, non sono mica nato ieri. Ma mi so tutelare” [...]