Perché il titolo Ferrari sta risalendo nonostante le critiche al nuovo modello Luce?

Il lancio della Luce, la prima Ferrari completamente elettrica presentata il 25 maggio 2026 a Roma, ha rappresentato un momento spartiacque per il titolo quotato su Euronext Milan. L’evento ha scatenato reazioni polarizzate: critiche feroci sul design minimalista firmato in collaborazione con lo studio LoveFrom di Jony Ive, meme virali e un sell-off immediato delle azioni.

Eppure, a distanza di quasi due mesi, il mercato ha digerito lo shock e il titolo RACE ha recuperato gran parte del terreno perso, dimostrando ancora una volta la resilienza del modello di business del Cavallino.

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