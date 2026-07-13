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Perché il titolo Ferrari sta risalendo nonostante le critiche al nuovo modello Luce?

Redazione Money Premium

13 Luglio 2026 - 11:58

Il titolo ha dimostrato di avere le spalle larghe: ha assorbito il colpo iniziale e ha ripreso quota grazie ai numeri che, ancora una volta, prevalgono sulle emozioni di breve termine.

Perché il titolo Ferrari sta risalendo nonostante le critiche al nuovo modello Luce?
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Il lancio della Luce, la prima Ferrari completamente elettrica presentata il 25 maggio 2026 a Roma, ha rappresentato un momento spartiacque per il titolo quotato su Euronext Milan. L’evento ha scatenato reazioni polarizzate: critiche feroci sul design minimalista firmato in collaborazione con lo studio LoveFrom di Jony Ive, meme virali e un sell-off immediato delle azioni.

Eppure, a distanza di quasi due mesi, il mercato ha digerito lo shock e il titolo RACE ha recuperato gran parte del terreno perso, dimostrando ancora una volta la resilienza del modello di business del Cavallino.

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