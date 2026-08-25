Il portafoglio di Trump potrebbe anticipare quello che faranno i mercati nei prossimi mesi

Se le scelte finanziarie del presidente degli Stati Uniti venissero analizzate non per imitarle, ma per capire cosa stanno raccontando sui mercati di oggi, cosa rivelerebbe la sua dichiarazione finanziaria di giugno sulla direzione che potrebbero prendere le Borse nei prossimi mesi?

Ogni giugno, i funzionari dell’amministrazione americana sono tenuti a depositare il cosiddetto Form 278-T, un registro pubblico di tutte le transazioni finanziarie superiori ai $1.000 effettuate nell’anno precedente. Nel caso di Trump, si parla di oltre mille operazioni registrate su conti gestiti in modo autonomo da algoritmi proprietari e fiduciari indipendenti. Questo dettaglio è fondamentale: le scelte non riflettono necessariamente una visione strategica diretta del presidente, ma seguono logiche quantitative di efficienza fiscale e gestionale. Detto questo, i movimenti esistono, e la loro lettura sembrerebbe offrire una finestra interessante sull’ambiente di mercato che questi sistemi stanno cercando di navigare.

Vendita di ETF? Cosa significa davvero

Il dato più rilevante si concentra intorno al 22 giugno, quando si è verificata una rotazione del portafoglio azionario. Sono stati liquidati il Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) e lo SPDR S&P Dividend ETF (SDY) per un controvalore mediano complessivo di circa $15,2 milioni, sostituiti da 38 singoli titoli a larga capitalizzazione per un valore stimato di circa $9,63 milioni. Tra i nomi acquisiti figurano Home Depot, Abbott Laboratories, Accenture, Nike, Coca-Cola e Medtronic, tutti accomunati da una storia consolidata di distribuzione di dividendi e utili stabili nel tempo.

Perché questa distinzione potrebbe essere rilevante per chi osserva i mercati dall’esterno? La risposta sembrerebbe risiedere in due tecniche di gestione che gli ETF passivi strutturalmente non consentono. La prima è il cosiddetto tax-lot harvesting, ovvero la possibilità di vendere selettivamente le posizioni in perdita per generare minusvalenze fiscalmente compensabili rispetto ai guadagni realizzati altrove nel portafoglio. La seconda è l’isolamento delle posizioni vincenti: detenere i singoli titoli che performano senza subire il trascinamento verso il basso dei componenti deboli che convivono all’interno dell’indice replicato.

Questa logica risulta particolarmente coerente con l’ambiente attuale, dove il rendimento reale decennale americano si aggira intorno al 2,4%, un livello che esercita una pressione asimmetrica sulle valutazioni azionarie. Con un rapporto prezzo-utili implicito che si colloca intorno a 21,4x, i titoli con utili prevedibili e dividendi visibili diventerebbero strutturalmente più attrattivi rispetto agli indici passivi gonfiati da pochi colossi tecnologici con multipli molto estesi. Sul fronte delle S&P 500, questa dinamica potrebbe già riflettersi in una progressiva rotazione settoriale all’interno dell’indice stesso.

L’intelligenza artificiale non è fuori dal radar

La narrativa di una fuga dal comparto tecnologico e dall’intelligenza artificiale non trova riscontro nella lettura attenta dei numeri. Il saldo netto sulle posizioni legate all’IA, escludendo la vendita di Meta da circa $2,5 milioni avvenuta il 18 giugno, si collocherebbe in territorio positivo per circa $460.000, con acquisti su Microsoft, Alphabet, Qualcomm e CoreWeave.

La rotazione fuori da Meta sembrerebbe accompagnata da ingressi mirati nel cosiddetto strato infrastrutturale dell’intelligenza artificiale: Fortinet, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Salesforce e ServiceNow. Si tratta di software di cybersecurity e gestione aziendale che monetizzano indipendentemente dall’esito della competizione tra i modelli linguistici di frontiera. In altre parole, il portafoglio non starebbe scommettendo su chi vincerà la guerra tra i modelli, ma su chi vende le armi a tutti i combattenti.

Il segnale nascosto nelle small cap

Un ulteriore elemento di lettura riguarda i 24 acquisti su titoli a piccola e media capitalizzazione effettuati sempre il 22 giugno, con tagli compresi tra $15.000 e $50.000 per posizione, distribuiti su nomi come Warby Parker, Sphere Entertainment e ADMA Biologics. La caratteristica di questa distribuzione non è tanto la selezione dei singoli titoli, quanto l’uniformità dei tagli: un segnale che potrebbe suggerire non una scommessa concentrata su temi specifici, ma un aumento generalizzato del beta di portafoglio. In termini pratici, si tratterebbe di un incremento dell’esposizione complessiva al rischio di mercato, una mossa che tipicamente si effettua quando si anticipa una fase rialzista più ampia senza voler concentrare il rischio su un singolo settore.

Obbligazioni: ottimizzazione, non scommessa sulla duration

Sul fronte obbligazionario, la sostituzione di ETF come BSV e BWX con IGOV e GOVT, tutti nella fascia di valore compresa tra $1 e $5 milioni, sembrerebbe rispondere alla stessa logica di tax harvesting e ottimizzazione di piattaforma già vista sull’azionario, piuttosto che a un cambio di visione sulla duration, ovvero sulla sensibilità delle obbligazioni alle variazioni dei tassi d’interesse. Con il rendimento del trentennale americano che si aggira intorno al 5,23%, qualsiasi modifica strutturale sulla duration verrebbe letta come una scommessa macro esplicita e ad alto rischio. I dati disponibili non sembrerebbero confermare questa lettura.

In sintesi

Quello che emerge dall’analisi complessiva potrebbe essere più utile come bussola di metodo che come mappa da copiare. Il Form 278-T non rivela le dimensioni totali del portafoglio, né dove risiedano le posizioni più significative in fondi comuni o titoli di Stato, quindi trarne indicazioni operative dirette sarebbe probabilmente un errore. Chi legge questi movimenti con attenzione non lo fa per replicarli, ma per capire quale logica di gestione sembrerebbe ragionevole in un contesto di tassi reali elevati, valutazioni compresse e incertezza ciclica. Ed è forse in quella logica, più che nei singoli titoli, che potrebbe risiedere il vero segnale.