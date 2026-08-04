Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Perché il modello di franchising di McDonald’s è una lezione di investimento immobiliare

Andrea Fabbri

4 Agosto 2026 - 07:04

McDonald’s ha creato nel corso della sua storia una degli imperi immobiliari più importanti al mondo. Secondo gli esperti vale circa 120 miliardi di dollari

Perché il modello di franchising di McDonald’s è una lezione di investimento immobiliare
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

McDonald’s è il marchio più iconico nel mondo dei fast food. Difficile pensare il contrario con più di 44.000 punti vendita e 100 Paesi «serviti». Ma chi pensa che il core business principale dell’azienda sia la ristorazione si sbaglia di grosso. La vera ricchezza dl marchio sono i terreni su cui sorgono i ristoranti. Uno degli imperi immobiliari più grandi e redditizi del pianeta.

La svolta di McDonald’s

Nel 1954 l’imprenditore statunitense Ray Kroc, venditore ambulante di frullatori per milkshake, visitò il ristorante dei fratelli Richard e Maurice McDonald in California per capire il motivo per cui avessero ordinato otto dei suoi macchinari.

Una volta arrivato, Kroc rimase colpito dall’innovativo sistema di preparazione del cibo e decise di stipulare un accordo per aprire un nuovo ristorante in franchising a marchio McDonald nell’Illinois.

Kroc impostò una strategia di espansione estremamente aggressiva ma si ritrovò con un problema: i profitti ricevuti dalle vendite dei ristoranti in affitto riuscivano a malapena a coprire i costi di amministrazione e distribuzione.

leggi anche

Lascia un lavoro da $450.000 l’anno per aprire un ristorante. Ora la sua nuova azienda fattura milioni
Lascia un lavoro da $450.000 l'anno per aprire un ristorante. Ora la sua nuova azienda fattura milioni

Fu così che nel 1961 acquistò l’intera azienda e i diritti sul nome della catena per 2,7 milioni di dollari (circa 2,4 milioni di euro) deciso a cambiare le basi del modello di business.

McDonald’s in affitto

Una delle prime mosse di Kroc, suggerita dal consulente finanziario Harry Sonborn, fu quella di iniziare ad acquistare terreni per i ristoranti e ad affittarli.

Per le operazioni immobiliari venne creata la sussidiaria Franchise Realty Corporation. Il modello fu subito chiaro: la società affittava i terreni e gli edifici a un inquilino con un sovrapprezzo compreso tra il 40% e il 50%, stabilendo un piano di pagamento in base al quale l’affittuario doveva versare un canone mensile fisso o una percentuale del fatturato lordo.

Un impero immobiliare che frutta più del cibo

Il sistema immobiliare resiste ancora oggi ed è semplice intuirne i motivi. Diversamente delle altre catene di ristorazione, i cui guadagni derivano soltanto dalle vendite, McDonald’s incassa principalmente dagli affitti e dalle royalties, assicurandosi una fonte di reddito solida e poco esposta alle oscillazioni dei mercati.

In più, possedendo il terreno, l’azienda si assicura il potere decisionale e la possibilità di chiudere ogni singolo punto vendita se non si rivela redditizio.

A questo vanno aggiunti un basso rischio operativo e una crescita patrimoniale costante. Solitamente i costi di gestione e i rischi dei punti vendita sono a carico dell’affiliato mentre la “casa madre” si protegge dalle eventuali perdite operative limitandosi semplicemente a incassare diritti e affitto.

Con il passare del tempo, infine, il portafoglio immobiliare tende a rivalutarsi e crea un enorme valore aggiunto per gli azionisti.

I numeri sono impressionanti. McDonald’s ha oltre 44.000 ristoranti in giro per il mondo e più dell’85% di essi viene gestito da inquilini. Un patrimonio immobiliare che vale, secondo il conglomerato finanziario Macquarie Asset Management, circa 120 miliardi dollari, pari a poco più di 105 miliardi di euro.

leggi anche

La storia di come i duty free hanno cambiato per sempre gli aeroporti (e i loro profitti)
La storia di come i duty free hanno cambiato per sempre gli aeroporti (e i loro profitti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Mercato immobiliare
# McDonald’s
# Franchising
# Beni immobili
FT logo

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

Selezionati per te

Due amici vendono la loro azienda per 1,5 miliardi per poi ricomprata per 450 milioni. Oggi vale 150 miliardi

Successi e fallimenti

Due amici vendono la loro azienda per 1,5 miliardi per poi ricomprata per 450 milioni. Oggi vale 150 miliardi
Ikea chiude uno dei suoi grandi magazzini. È la prima volta in 40 anni

Successi e fallimenti

Ikea chiude uno dei suoi grandi magazzini. È la prima volta in 40 anni

Correlato