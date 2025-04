Perché il mercato immobiliare è tornato ad essere un bene rifugio

In un contesto dominato dall’incertezza macroeconomica, il classico dilemma degli investitori torna a farsi sentire con forza: dove rifugiarsi quando azioni e obbligazioni perdono contemporaneamente appeal?

Il 2025 si è aperto con uno scenario decisamente articolato: da un lato, rendimenti obbligazionari che si allargano e timori di recessione; dall’altro, mercati azionari volatili, guidati più da aspettative e retorica politica che da fondamentali solidi.

Se a prima vista l’oro sembra il vincitore designato, a ben guardare si scopre che non è l’unico “safe haven” in gioco. C’è un’altra categoria di asset che torna prepotentemente alla ribalta: gli asset reali, e in particolare l’immobiliare. [...]