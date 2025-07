Agosto si avvicina e i mercati tremano: sta per arrivare un nuovo crollo estivo?

Negli ultimi trent’anni, alcune delle più brusche correzioni di Borsa sono avvenute proprio in estate, quando gli investitori erano in vacanza e la liquidità si assottigliava. Ora che l’S&P 500 ha corso del +30% dai minimi di aprile, molti iniziano a chiedersi se non si stia preparando la tempesta perfetta.

Dietro l’entusiamo che spinge i listini si nasconde un equilibrio sempre più fragile. L’economia manda segnali poco rassicuranti, le valutazioni sembrano già al limite e a tenere in piedi tutto sono sempre gli stessi nomi noti, come Nvidia e poche altre big tech. Basta poco, in uno scenario così, perché un evento anche minimo faccia partire l’effetto domino. [...]