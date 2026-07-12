Perché i tuoi risparmi in euro potrebbero valere meno ogni anno che passa

C’è un numero che i governi preferirebbero non mostrare sui titoli dei giornali: un numero che porta a pensare che è in arrivo una nuova «tassa nascosta», che nessun governo avrebbe concretamente «approvato».

Un tassa che non può essere pagata con l’F24 e che non deriva dalla tua denuncia dei redditi, piuttosto qualcosa che silenziosamente corrode in altre maniere. Meno evidenti. Una tassa che però esiste e influenza effettivamente la vita di tutti i giorni e che, in prospettiva, sembra essere ancora più pesante di quanto lo sia oggi.

Per capirla, partiamo da un dato: il debito federale USA. Ecco come da questo, si può arrivare ad una «tassa nascosta» per i cittadini europei, e quindi anche italiani. [...]