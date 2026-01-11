Perché hanno arrestato Can Yaman e cosa rischia

L’arresto di Can Yaman è stato un fulmine a ciel sereno per il pubblico italiano, forte sostenitore dell’attore turco protagonista di numerose produzioni televisive nostrane di successo. Oltre alle capacità attoriali e all’estetica, la popolarità dell’attore in Italia si deve anche alle partecipazioni a programmi di intrattenimento, dove ha sfoggiato gentilezza, educazione, sensibilità, generosità e un’impeccabile conoscenza della lingua italiana. Proprio in questi attimi è in onda la prima puntata di C’è posta per te di quest’edizione, in cui è ospite, ovviamente preregistrata.

Così, sapere che Can Yaman è stato arrestato in Turchia è stata una grossa sorpresa che ha diviso il pubblico tra preoccupazione e indignazione. Se anche il lato professionale deve essere distaccato dalle vicende private, quando un personaggio diventa noto anche grazie al suo aspetto umano è comprensibile voler capire di più. Ricordiamo comunque fin da subito che la presunzione d’innocenza è un principio cardine nel diritto internazionale, sebbene declinato in modi diversi nei vari Paesi del mondo, ed è comunque perentorio nel nostro ordinamento.

Il giudizio, eventuale, spetta agli organi competenti e a loro soltanto, indipendente dall’opinione personale e individuale che ognuno può formare. A tal proposito, bisogna però sapere cosa succede, quanto meno nei dettagli che è possibile conoscere.

Perché è stato arrestato Can Yaman

Le autorità turche stanno conducendo un’ampia indagine sul traffico di stupefacenti e la prostituzione nella movida di Istanbul, coinvolgendo moltissimi personaggi famosi, giornalisti e volti dello spettacolo. La procura locale, tuttavia, non aveva iscritto l’attore nel registro degli indagati. Il suo arresto, come si apprende dai media turchi, sarebbe infatti dovuto (apparentemente) al ritrovamento di sostanze stupefacenti addosso all’attore durante un controllo nell’Hotel Bebek, in cui si trovava. Ecco perché molti presumono che il coinvolgimento di Yaman sia dovuto a una “soffiata” sul presunto consumo di droghe da parte dell’attore, ma nessuno può stabilirlo.

Di fatto, l’indagine turca sta letteralmente mettendo a soqquadro il mondo dello spettacolo e nel corso della stessa serata sono state effettuate perquisizioni di ben 9 locali. Cnn Turk, in particolare, parla di una possibile stanza segreta nell’Hotel Bebek, forse adibita alla registrazione di video a scopi ritorsivi. Nulla che come semplice pubblico possiamo verificare, ovviamente, ma considerando la tipologia di situazione non sarebbe nemmeno troppo assurdo.

In ogni caso, Can Yaman è stato trattenuto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio insieme ad altre 6 persone, per il presunto possesso di sostanze stupefacenti. L’ipotesi che si sta diffondendo in queste ore riguarda più che altro il consumo di droghe, dal momento in cui è stata la loro presenza a portare all’arresto in flagranza, in assenza di precedenti sospetti che abbiano condotto a ordini di detenzione.

Tra i 23 soggetti fermati nell’ambito di questa indagine ci sono personaggi come l’attore Dogukan Gungor, l’influencer Burak Altindag, la modella e influencer Ceyda Ersoy, con accuse che vanno dal semplice consumo di droga al traffico di stupefacenti e all’istigazione al consumo e alla prostituzione. Non sembra però che per Can Yaman siano state formulate accuse, la sua posizione insieme a quella degli altri 6 arrestati la scorsa notte è ancora al vaglio degli inquirenti.

Cosa rischia Can Yaman?

In linea del tutto generale, ricordiamo che i reati legati alla droga sono puniti severamente in Turchia. Il solo consumo, infatti, può portare alla reclusione fino a 5 anni, che raddoppiano in caso di traffico. Ovviamente, ci sono molteplici fattori che incidono sulla pena, ammesso che vi sia una condanna e che ancor prima si arrivi a un processo, e varie possibilità di riabilitazione se le condizioni lo consentono. Per capire effettivamente cosa succede a Can Yaman dobbiamo quindi aspettare l’eventuale formalizzazione dei capi d’accusa e, se vi sarà, il processo.

Non è neanche da escludere che la posizione dell’attore sia già sufficientemente chiarita, tenendo conto che è stato da poco rilasciato. Ha reso le dichiarazioni agli inquirenti ed è stato sottoposto al test antidroga, per poi tornare alla libertà senza alcun mandato d’arresto, come chiarito dalla Procura stessa, che ha così deciso dopo aver acquisito la sua testimonianza e gli esami tossicologici. Circostanze che fanno ben sperare sulla posizione di Yaman, considerando che non ci sono certezze pubbliche sul possesso di droghe da parte dell’attore, ma nemmeno indizi in tal senso che facciano sorgere dei sospetti.

La polizia di Istanbul ha effettivamente sequestrato delle sostanze stupefacenti nell’ultima retata, come si evince dalle pubblicazioni delle forze dell’ordine, ma non possiamo dire con certezza che ne fosse in possesso proprio Can Yaman, né tantomeno in quali circostanze sia stato fermato. In serata del 10 gennaio è stato rilasciato (era stato fermato poco dopo la mezzanotte) senza mandato d’arresto, quindi il pubblico può vivere con maggiore serenità l’attesa per l’operato delle autorità. Difficile, inoltre, che questo episodio incida sulla sua carriera in un momento di tale successo, ma ovviamente oggi sappiamo troppo poco per fare supposizioni ben ponderate.