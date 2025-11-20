Abbonati

Perché gli utili di Nvidia in realtà amplificano la bolla AI

Tommaso Scarpellini

20 Novembre 2025 - 13:32

Una crescita impressionante che nasconde un paradosso: più gli utili esplodono, più aumenta il rischio di una distorsione ciclica nei semiconduttori.

Nvidia non è più solo un titolo, è la chiave di lettura del mercato globale. Oggi è la società con la market cap più alta al mondo e, per capire dove stiamo andando, basta osservare un dato fondamentale: tra i suoi principali clienti ci sono Microsoft, Amazon, Google, Oracle, Meta, letteralmente l’infrastruttura digitale dell’intero capitalismo contemporaneo. E se una società del genere pubblica numeri come utile netto a 31,91 miliardi $ (+65% YoY), ricavi 57,01 miliardi $ (vs 54,92 attesi) ed EPS 1,30 $ (vs 1,25 attesi) significa che queste aziende stanno continuando ad acquistare GPU a ritmi mai visti prima.

La conclusione intuitiva sarebbe questa: le Big Tech aumentano il CAPEX sull’AI, quindi tutto procede verso un’espansione strutturale. Sì, ma c’è un problema. Ed è nascosto. Perché questi risultati straordinari non sono solo la prova della forza di Nvidia, sono anche un sintomo dell’iper-estensione ciclica di un intero settore.

Cosa dicono davvero i numeri di Nvidia

[...]

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Analisi del sentiment
# Analisi ciclica
# Bolla speculativa
# S&P 500
# NVIDIA

