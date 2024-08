Perché devi fare attenzione a questi 4 fattori finanziari

La volatilità è qui per restare sui mercati? La risposta potrebbe in parte arrivare da questi 4 fattori pronti a colpire Borse e asset globali la prossima settimana.

Dopo che le principali banche centrali mondiali si sono pronunciate sui tassi, con decisioni anche a sorpresa, dati economici e trimestrali restano al centro dell’attenzione. E, naturalmente, anche le potenziali conseguenze su azioni, obbligazioni e valute. L’incertezza sembra incorniciare l’attuale contesto finanziario, con l’altalena delle Big tech a Wall Street che suscita alcuni dubbi di valutazione.

In 4 punti, ecco cosa hanno evidenziato gli analisti di Reuters rilevante a livello finanziario, con lo sguardo rivolto alla prossima settimana di scambi.

1. Volatilità estiva

Circa la metà delle banche centrali dei mercati sviluppati del mondo ha iniziato a tagliare i tassi di interesse: la Banca d’Inghilterra lo ha fatto il 1° agosto e la Federal Reserve sta preparando un taglio per settembre.

Quest’anno, le azioni, le criptovalute e le obbligazioni globali hanno registrato un rialzo, nell’attesa che le banche centrali abbassino finalmente i tassi di interesse, mentre l’inflazione e la crescita economica rallentano gradualmente.

La recessione sembra improbabile (maa qualche indicatore suona ancora l’allarme negli Usa). Gli utili sono stati discreti. Il problema è che quando gli asset sono valutati alla perfezione, non ci vuole molto perché la delusione si manifesti. E i mercati estivi magri spesso significano più volatilità.

I dati più deboli sull’attività economica e sull’occupazione negli Stati Uniti hanno spinto gli investitori a valutare se i tagli dei tassi siano il riflesso di un’economia più debole di quanto previsto e se sia giunto il momento di ritirare un po’ di denaro dal tavolo.

2. Indicazioni dalla Cina

Una serie di comunicati economici provenienti dalla Cina riveleranno come la sua traballante ripresa sta prendendo forma nella seconda metà dell’anno e, con ogni probabilità, il quadro non sarà ancora particolarmente roseo.

La settimana inizia con un sondaggio del settore privato sull’attività dei servizi, seguito dai dati commerciali e da una lettura dei prezzi al consumo per concludere la settimana.

I recenti dati cinesi continuano a indicare una prospettiva cupa e il crescente senso di urgenza negli sforzi di Pechino per sostenere l’economia si è riflesso nei sorprendenti tagli dei tassi, con gli investitori che scommettono su ulteriori tagli in futuro.

I funzionari seguiranno con attenzione il rapporto sull’inflazione di venerdì per avere indizi su quanto altro deve essere fatto per sostenere la debole domanda interna, soprattutto dopo che i decisori politici hanno espresso il loro sostegno a misure di stimolo più orientate ai consumatori.

3. Trimestrali in Europa

Novo Nordisk, l’azienda più preziosa d’Europa, pubblicherà mercoledì i risultati del secondo trimestre.

Le fortune dell’azienda, e i profitti per gli azionisti, sono saliti alle stelle con il successo strepitoso del suo farmaco per la perdita di peso Wegovy. Il suo valore di mercato è aumentato di 380 miliardi di dollari da quando ha lanciato l’iniezione anti-obesità tre anni fa, fino a 572 miliardi di dollari.

Le domande più frequenti per investitori e analisti riguardano ora capacità produttiva e offerta.

Novo ed Eli Lilly and Co, l’unica altra azienda, per ora, ad avere sul mercato un farmaco concorrente contro l’obesità, si trovano ad affrontare la stessa sfida: aumentare la produzione di questi medicinali, che vengono consegnati settimanalmente tramite una penna per autoiniezione.

Lilly, che pubblicherà il suo report giovedì, ha rapidamente guadagnato terreno su Novo da quando ha lanciato Zepbound a dicembre.

Novo rappresenta quasi il 4% dell’indice europeo STOXX 600, quindi i suoi risultati hanno più peso che mai nell’indice più ampio.

4. Utili Usa

La stagione degli utili aziendali statunitensi, che finora si è rivelata migliore del previsto, verrà messa nuovamente alla prova la prossima settimana, con l’ arrivo di una serie di relazioni di alto profilo.

Con più della metà delle aziende S&P 500 che hanno già comunicato i propri risultati, gli utili del secondo trimestre sono sulla buona strada per salire del 12,6% rispetto all’anno precedente, come hanno mostrato i dati LSEG IBES del 31 luglio. Ciò è migliore dell’aumento del 10,6% previsto per il periodo il 1° luglio.

Finora, il 78,4% delle aziende ha superato le stime degli analisti in termini di utili, quasi la stessa percentuale dei quattro trimestri precedenti.

Mentre la maggior parte delle società megacap avrà già pubblicato i risultati, altri risultati importanti sono attesi nei giorni a venire. Tra questi, il campione industriale Caterpillar, il gigante dei media e dell’intrattenimento Walt Disney, il produttore di farmaci per la perdita di peso Eli Lilly e Super Micro Computer, che è al centro dell’entusiasmo del mercato per l’Intelligenza Artificiale.

