Perché conviene ristrutturare casa prima della fine del 2026

Il 31 dicembre 2026 rappresenta una scadenza spartiacque per il settore edilizio e per i proprietari di immobili in Italia. Con il riordino dei bonus edilizi avviato negli ultimi anni, il 2026 è l’ultimo anno utile per poter effettuare i lavori edilizi con una detrazione più vantaggiosa per le prime case. Dal 2027, infatti, è previsto un ridimensionamento drastico delle aliquote per le detrazioni.

Avviare un intervento di ristrutturazione entro la fine del 2026 consente di pianificare i lavori potendo contare su aliquote potenziate al 50% per le abitazioni principali evitando la riduzione sia dell’aliquota sia del tetto di spesa. Per le seconde case, inoltre, si può beneficiare dell’aliquota ridotta al 36%, comunque più favorevole rispetto agli anni futuri.

Agire entro il 31 dicembre 2026, quindi, consente da una parte di ridurre l’impatto dei costi e dall’altra di adeguare l’immobile alle direttive europee aumentandone il valore di mercato e la classe energetica.

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato i bonus fiscali con la medesima aliquota dello scorso anno fino al 31 dicembre 2026, ma limitatamente all’abitazione principale. Dal 1° gennaio 2027, invece, l’aliquota di detrazione scende sia per l’abitazione principale che per le seconde case.

Da considerare che negli ultimi anni ristrutturare è meno conveniente poiché la Manovra 2025 ha apportato modifiche al sistema di calcolo delle detrazioni spettanti. La modifica, che sottolineiamo essere molto importante, limita il tetto delle spese detraibili a ciascun contribuente in base al reddito.

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Come sono cambiate le detrazioni nel 2025

Nel 2024 ogni contribuente con reddito fino a 120.000 euro (perché da questo limite e fino a 240.000 euro sono previste diminuzioni) aveva diritto a fruire delle detrazioni senza limiti se non quelli imposti dalla propria capienza fiscale. Di fatto, quindi, se un contribuente doveva versare 20.000 euro di Irpef poteva avere diritto anche a 20.000 euro di detrazioni su spese detraibili effettuate.

Dal 2025 alle spese detraibili di cui si può fruire è messo un tetto massimo basato sui seguenti tetti di reddito:

fino a 75.000 euro, detrazioni immutate rispetto al 2024;

per redditi superiori a 75.000 euro l’importo base delle detrazioni è di 14.000 euro;

per redditi superiori a 100.000 euro l’importo base delle detrazioni è di 8.000 euro.

Per calcolare la spettanza delle detrazioni 2025 l’importo base spettante (per redditi a partire da 75.000 euro) deve essere moltiplicato per il coefficiente che dipende dal numero dei figli che nello specifico è:

0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;

0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;

0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fiscalmente a carico.

Rispetto agli anni passati, quindi, per molti contribuenti si assiste a una diminuzione delle detrazioni spettanti sulle spese effettuate.

Il tetto in questione comprende tutte le spese detraibili escluse quelle per gli interessi passivi del mutuo e quelle sanitarie. Vi rientrano, invece, le spese spettanti per i bonus edilizi che, essendo spalmate su più anni vanno prese in considerazione solo per la quota annuale.

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Perché conviene ristrutturare casa entro la fine del 2026?

Come abbiamo accennato la Legge di Bilancio di quest’anno ha prorogato la detrazione al 50% limitatamente alle abitazioni principali per tutto il 2026. Per le seconde case la detrazione è scesa al 36%.

Quello che bisogna tenere presente, però, è che queste aliquote resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2026 e sono destinate a scendere dal 1° gennaio 2027 al:

36% per le abitazioni principali;

30% per le seconde case.

Per chi ha in programma una ristrutturazione, l’installazione di condizionatori, caldaie o tende da sole, quindi c’è una convenienza indubbia a effettuare i lavori entro la fine dell’anno poiché rimandarli al 2027 significherebbe perdere:

il 14% di detrazioni sull’abitazione principale;

il 6% di detrazione sulle seconde case.

Per massimizzare il beneficio fiscale, quindi, è necessario agire prima che le aliquote tornino a scendere perché, solitamente, questa tipologia di intervento ha un costo abbastanza importante e le soglie di detrazioni che verrebbero a mancare potrebbero essere anche abbastanza alte (anche in considerazione dei tagli che la Manovra ha portato sui benefici fiscali a partire dal 1° gennaio scorso).

Nella seguente tabella comparativa illustriamo gli effetti della diminuzione delle aliquote di detrazione: