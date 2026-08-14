Perché agosto non è sempre il mese dei crolli azionari? Le borse europee ci danno alcune indicazioni

I mercati azionari europei hanno iniziato l’agosto del 2026 in modo quasi opposto rispetto a quanto la loro reputazione stagionale lascerebbe prevedere. L’EURO STOXX 50 e il DAX si muovono stabilmente vicino ai massimi storici, mentre il CAC 40 rimane a ridosso del proprio picco. Eppure agosto è storicamente uno dei mesi più deboli per le Borse del Vecchio Continente.

Questa contraddizione solleva una questione ben più interessante della semplice raccomandazione di “vendere ad agosto”. I dati indicano infatti che agosto non è in modo sistematico un mese negativo. La sua cattiva fama è stata piuttosto plasmata da un numero ristretto di shock di mercato straordinari.

Cosa accade di solito ad agosto?

Il DAX tedesco, che segue le quaranta maggiori società quotate a Francoforte, racconta la stessa storia fin dal 1970: agosto ha registrato una perdita media dell’1,03 per cento e settembre dell’1,64 per cento. Il CAC 40 francese, con serie storiche a partire dal 1988, mostra un calo medio dell’1,22 per cento ad agosto e dell’1,38 per cento a settembre. Tre Paesi, tre archi temporali diversi e lo stesso ordinamento: settembre il peggiore, agosto subito dietro. L’agosto 2026, però, non assomiglia affatto a questo schema.

L’undici agosto l’EURO STOXX 50 ha chiuso a un massimo assoluto oltre i 6.560 punti, con un rialzo di circa il 13 per cento dall’inizio dell’anno. Il DAX ha superato per la prima volta quota 26.450, mentre il CAC 40 si è attestato intorno agli 8.740 punti. Chi ha ragione, dunque, il calendario o il mercato?

Un valore medio è utile soltanto quando i numeri che lo circondano sono relativamente omogenei. Si pensi a cinque persone che entrano in una stanza: quattro guadagnano trentamila euro all’anno e una ne guadagna un milione. Il reddito medio della stanza diventa improvvisamente molto più alto di quello che la maggior parte delle persone porta effettivamente a casa. I rendimenti azionari di agosto presentano un problema analogo. Una manciata di crolli estremi trascina l’average di lungo periodo verso il basso in modo netto.

È qui che la mediana diventa più informativa: si tratta semplicemente dell’osservazione centrale una volta che tutti i rendimenti di agosto sono stati ordinati dal peggiore al migliore, così che metà degli anni si colloca al di sotto e metà al di sopra. Per l’EURO STOXX 50 la mediana di agosto è pari a -0,19 per cento, un quadro molto diverso dalla media di -1,42 per cento. Il tipico agosto è stato quindi vicino alla parità.

La gran parte del danno deriva da cinque episodi straordinari. Nell’agosto 1998 l’indice EURO STOXX perse il 14,44 per cento quando la Russia dichiarò default sul debito interno e svalutò il rublo. Nell’agosto 1990 scese del 13,82 per cento dopo l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq. L’agosto 2011 portò un calo del 13,79 per cento mentre la crisi del debito dell’area euro si intensificava intorno a Italia e Spagna. Nell’agosto 1997 l’indice perse il 9,99 per cento con la diffusione della crisi finanziaria asiatica e nell’agosto 2015 cadde del 9,19 per cento quando la Cina svalutò lo yuan. Non si trattò di correzioni ordinarie, ma di shock globali che capitarono di verificarsi ad agosto. Se si escludono questi cinque anni, il rendimento medio di agosto dell’EURO STOXX 50 passa da -1,42 per cento a +0,17 per cento. Cinque anni su trentanove trasformano un mese apparentemente debole in un mese leggermente positivo.

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Gli eventi che possono influenzare i mercati

Perché agosto può amplificare uno shock? La spiegazione ha forse meno a che fare con il mese in sé che con il modo in cui i mercati funzionano durante l’estate. L’Europa va sostanzialmente in vacanza ad agosto. I desk di trading si assottigliano e un numero minore di investitori è attivamente impegnato a fissare i prezzi. Questo da solo non provoca una vendita, ma può rendere i mercati più sensibili una volta che una correzione prende avvio. Ci sono inoltre meno decisioni di politica monetaria programmate. L’ultima riunione della Banca Centrale Europea si è tenuta a luglio e la successiva è prevista soltanto a settembre.

La Federal Reserve americana segue un intervallo estivo simile, lasciando i mercati con meno eventi di policy di rilievo proprio nel momento in cui la liquidità è più sottile. Poi c’è Jackson Hole. La conferenza annuale della Federal Reserve nel Wyoming, che si svolge nella seconda parte di agosto, può diventare un evento di mercato di prim’ordine, soprattutto quando gli investitori cercano indizi sui tassi di interesse.

Quest’anno l’appuntamento assume un peso aggiuntivo: è il primo intervento di Kevin Warsh a Jackson Hole in qualità di presidente della Fed. Agosto combina quindi tre ingredienti potenzialmente volatili: liquidità più scarsa, meno eventi di policy programmati e la possibilità di un segnale significativo da parte delle banche centrali che arrivi a fine mese.

Cosa devono considerare gli investitori?

Il pattern storico è utile soltanto se gli investitori comprendono ciò che è cambiato. Le azioni europee sono entrate ad agosto a o vicino ai massimi storici, sostenute da aspettative di utili robuste. Reuters ha riportato che gli analisti avevano rivisto al rialzo le stime di crescita degli utili del secondo trimestre sull’intero STOXX 600 fino a quasi il 21 per cento, rispetto al 12,5 per cento di maggio, offrendo ai mercati uno sfondo fondamentalmente più solido di quanto la media storica suggerirebbe.

Esiste però anche l’altra faccia della medaglia. Lo shock energetico proveniente dal Medio Oriente resta un rischio per l’Europa: prezzi dell’energia più elevati potrebbero spingere di nuovo verso l’alto l’inflazione comprimendo al tempo stesso i consumatori e i margini delle imprese. L’inflazione dell’area euro è scesa al 2,8 per cento a giugno dal 3,2 per cento di maggio, ma un nuovo shock energetico potrebbe complicare il percorso di ritorno all’obiettivo del 2 per cento della Banca Centrale Europea. Si configura così una configurazione insolita per il resto del mese.

Il record storico non dice che le azioni europee debbano necessariamente scendere questo mese. Di fatto l’EURO STOXX 50 e il DAX hanno chiuso agosto in positivo in quasi metà delle occasioni. Ciò che la storia mostra è più sottile: agosto non è necessariamente il mese del crollo stagionale europeo. È un mese in cui shock rari hanno prodotto storicamente perdite di dimensioni insolite. Questa distinzione conta nel 2026. Gli investitori non hanno bisogno di prevedere se agosto chiuderà in rialzo o in ribasso. La domanda più utile è se i mercati, dopo aver appena toccato i massimi storici, siano sufficientemente preparati a un eventuale shock inatteso che arrivi mentre la liquidità è sottile. È questo ciò di cui il pattern di agosto avverte davvero: non un effetto di calendario, ma una vulnerabilità.