Pepsi acquisisce ufficialmente il marchio di bevande analcoliche più amato al mondo

PepsiCo ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione del famoso marchio di bibite prebiotiche Poppi per una cifra di circa 1,95 miliardi di dollari, inclusi 300 milioni di dollari di benefici fiscali previsti, per un prezzo di acquisto netto di 1,65 miliardi di dollari.

La fumata bianca è arrivata dopo mesi di trattative e questa acquisizione segna un passo significativo nella continua trasformazione del portafoglio di PepsiCo. L’acquisizione del marchio delle famose bibite prebiotiche riporta PepsiCo sullo stesso livello della rivale Coca-Cola, che giusto qualche mese fa aveva annunciato il lancio di una nuova linea di bevande prebiotiche, chiamata Simply Pop.

Le bevande prebiotiche, a quanto pare, stanno andando molto forte negli Stati Uniti. È un mercato in crescita e i due colossi del beverage non sono rimasti a guardare, pronti a solcare il mercato alla ricerca di nuove opportunità commerciali. Dopo l’arrivo sul mercato di Coca-Cola, la rivale PepsiCo si è subito mossa, chiudendo l’acquisizione con Poppi.

Le sostanze prebiotiche sono in grado di migliorare l’assorbimento intestinale del calcio e il controllo dello zucchero nel sangue, oltre a fornire una mano al sistema immunitario e a ridurre addirittura il rischio di cancro al colon-retto. Queste bevande hanno alla base succo di frutta con l’aggiunta di fibre prebiotiche.

«Poppi rappresenta una soluzione strategicamente vincente nella nostra visione a breve e lungo termine per il futuro delle bevande», ha dichiarato Ram Krishnan, CEO di PepsiCo Beverages US. «La sua rapida crescita, il forte coinvolgimento dei consumatori e il posizionamento funzionale differenziato ne fanno un’aggiunta dinamica al nostro portafoglio. Siamo entusiasti di ampliare lo slancio di Poppi e di innescare una nuova crescita grazie alle nostre competenze: siamo solo all’inizio».

Anche Chris Hall, CEO di Poppi, ha dichiarato che il marchio è «incredibilmente grato alla nostra appassionata comunità» e che non vede l’ora di iniziare la «prossima fase di crescita» con Pepsi. «La fiducia di PepsiCo nel marchio Poppi è una straordinaria conferma del lavoro che abbiamo svolto per portare avanti la nostra missione», ha aggiunto.