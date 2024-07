Pensioni, che cos’è l’arbitraggio di longevità?

Negli ultimi anni, l’idea di acquistare case economiche in Italia ha attirato molti americani, affascinati dalla possibilità di vivere in un luogo più caldo e con una cucina migliore.

Tuttavia, una nuova tendenza sta emergendo: l’arbitraggio di longevità. Questo concetto riguarda la ricerca di una vita più lunga e salutare attraverso il trasferimento in paesi con aspettative di vita più elevate. Un esempio perfetto di questa tendenza è stata riportata da un articolo dalla CNN, dove si parla di Bingwa Thomas, un uomo di 72 anni originario di Kansas City, che ha acquistato una vecchia abitazione a Latronico, in Basilicata, con la speranza di allungare la sua vita.

Bingwa Thomas, attualmente residente a Los Angeles, ha deciso di acquistare una casa di 110 metri quadrati a Latronico per i costi contenuti, riuscendo a negoziare il prezzo fino a 8.000 euro. [...]