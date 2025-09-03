Addio pensioni a 62 anni già nel 2026, ma il cantiere pensioni promette novità, non sempre interessanti, da ora al 2028. Anche se ormai siamo abituati ai cambi di rotta e alle modifiche alle uscite dal mondo del lavoro, i cambiamenti che interverranno a breve potrebbero essere più rilevanti.

Intanto c’è da mettere in conto che per il biennio 2027/2028 è previsto l’aumento dell’età pensionabile di 3 mesi per adeguamento alla speranza di vita Istat. L’aumento è previsto ogni biennio, ma l’età pensionabile è rimasta congelata dal 2019. Quello del 2027, quindi sarebbe il primo aumento dopo quello che ha sancito l’età per accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni e i contributi per accedere all’anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne un anno in meno).

Il Governo sta ipotizzando di congelare ancora l’aumento per un altro biennio e scongiurare che dal 2027 siano necessari 67 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia e 43 anni e 1 mese per accedere all’anticipata (sempre un anno in meno per le donne), ma per farlo sono necessarie coperture e qualcosa va cambiato.

Addio pensione a 62 anni? L’addio alla pensione a 62 anni, ovviamente, non è assoluto. Si sta ipotizzando di dire l’addio definitivo alla Quota 103 che permette l’accesso alla pensione, appunto, a 62 anni, ma solo a chi ha maturato almeno 41 anni di contributi e accetta il ricalcolo contributivo del trattamento. La misura appare fortemente in bilico e proprio per questo potrebbe essere cancellata per lasciare posto a nuove misure che magari aprano le porte al pensionamento a una platea più folta di lavoratori. Per chi vuole accedere alla pensione con la Quota 103, quindi, potrebbe esserci tempo solo fino alla fine dell’anno per il raggiungimento dei requisiti. Se la misura dovesse essere cancellata, infatti, potrebbe accedervi nel 2026 solo chi ha cristallizzato i requisiti entro la fine di quest’anno. Ovviamente la pensione a 62 anni (e anche prima del compimento di questa età) rimarrebbe un’opzione esercitabile anche nel 2026 da chi raggiunge i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) necessari per accedere alla pensione anticipata. Lo stesso meccanismo vale anche per chi rientra nella quota 41 precoci, misura che non fissa alcuna data limite per l’accesso. leggi anche Riforma pensioni 2026, arriva l’Opzione donna a 58 anni più flessibile e rafforzata