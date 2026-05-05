Passaporti più potenti al mondo, classifica 2026. Dov’è l’Italia?

Grandi cambiamenti nella classifica 2026 dei passaporti più potenti al mondo? Sì, ma non nelle primissime posizioni. Rispetto alla scorsa annata, infatti, si conferma lo stesso dominio in testa, ma ci sono diversi cali evidenti per volume di Paesi “accettati”.

Ma cosa significa “passaporti più potenti al mondo”? Con un’espressione del genere si indicano quei documenti di viaggio che offrono ai loro titolari la possibilità di viaggiare verso il maggior numero di destinazioni senza la necessità di un visto.

L’indice di riferimento si chiama Henley Passport Index ed è pubblicato trimestralmente dalla società di consulenza Henley & Partners, che utilizza per la sua classifica dei dati esclusivi dell’International Air Transport Association (IATA).

L’obiettivo dell’indice è chiaro: misurare la libertà di viaggio globale e mostrare come la mobilità internazionale cambi nel tempo, influenzata da fattori geopolitici, economici e diplomatici. Negli ultimi anni, infatti, l’apertura o la chiusura di nuove rotte, gli accordi di esenzione dal visto e le tensioni tra Stati hanno contribuito a ridisegnare la mappa della mobilità mondiale.

Scopriamo, dunque, quali sono i passaporti più forti del mondo nel 2026 e dove si posiziona l’Italia nella classifica.

I passaporti più potenti al mondo nel 2026: ecco i vincitori

L’aggiornamento 2026 della classifica dei passaporti più potenti al mondo ci dice due grandi verità. La prima è che Singapore domina la classifica (con cinque Paesi d’accesso di vantaggio sul resto del pianeta), come nel 2025, con ben 192 accessi a destinazioni in tutto il mondo (su 227 disponibili).

La seconda, invece, riguarda una generale limitazione negli spostamenti. Si assiste a un calo generalizzato di possibilità di accesso rispetto allo scorso anno. E questo include più o meno tutte le nazioni.

Va detto, in ogni caso, che sono sempre stati i Paesi asiatici - nello specifico Giappone e Singapore - a dominare il primo posto nell’ultimo lustro, con solo una parentesi «europea» nel 2024, quando si erano classificati primi ben sei Paesi (Francia, Germania, Italia, Giappone, Singapore e Spagna).

Nel 2026 l’Italia non è comunque distante dalla vetta. Il nostro Paese, infatti, è al quarto posto con un folto gruppo di nazioni del Vecchio Continente, come Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi, con 185 destinazioni, tre in meno del precedente rilevamento.

Si conferma, invece, la discesa degli Stati Uniti, che si piazza al decimo posto, perdendo un ulteriore accesso rispetto all’anno scorso (da 188 del 2024 a 180 del 2025 fino a 179 del 2026).

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La classifica 2026 dei passaporti più potenti

Ecco la classifica completa fino alla cinquantesima posizione.

Posizione Paese N. di Paesi visitabili senza visto 1 Singapore 192 2 Giappone 187 2 Corea del Sud 187 2 Emirati Arabi Uniti 187 3 Svezia 186 4 Belgio 185 4 Danimarca 185 4 Finlandia 185 4 Francia 185 4 Germania 185 4 Irlanda 185 4 Italia 185 4 Lussemburgo 185 4 Paesi Bassi 185 4 Norvegia 185 4 Spagna 185 4 Svizzera 185 5 Austria 184 5 Grecia 184 5 Malta 184 5 Portogallo 184 6 Ungheria 183 6 Malesia 183 6 Polonia 183 6 Regno Unito 183 7 Australia 182 7 Canada 182 7 Repubblica Ceca 182 7 Lettonia 182 7 Nuova Zelanda 182 7 Slovacchia 182 7 Slovenia 182 8 Croazia 181 8 Estonia 181 9 Liechtenstein 180 9 Lituania 180 10 Islanda 179 10 Stati Uniti 179 11 Bulgaria 177 11 Romania 177 12 Monaco 176 13 Cile 174 13 Cipro 174 13 Hong Kong (RAS Cina) 174 14 Andorra 169 15 Argentina 168 15 Brasile 168 16 Israele 166 16 San Marino 166 17 Barbados 163 17 Brunei 163 18 Bahamas 158 19 Saint Kitts e Nevis 157 19 Saint Vincent e Grenadine 157 20 Messico 156 21 Uruguay 155 22 Antigua e Barbuda 154 22 Seychelles 154 23 Città del Vaticano 151 24 Costa Rica 148 25 Grenada 147 25 Mauritius 147 25 Panama 147 26 Dominica 145 26 Paraguay 145 26 Trinidad e Tobago 145 27 Saint Lucia 144 28 Ucraina 142 29 Macao (RAS Cina) 141 29 Perù 141 30 Serbia 135 31 Taiwan (Cina Taipei) 134 32 Guatemala 132 32 Isole Salomone 132 33 El Salvador 131 34 Colombia 130 35 Honduras 129 35 Samoa 129 36 Isole Marshall 127 36 Tonga 127 37 Montenegro 126 37 Macedonia del Nord 126 38 Nicaragua 125 38 Tuvalu 125 39 Kiribati 122 40 Albania 121 40 Bosnia ed Erzegovina 121 41 Georgia 120 41 Micronesia 120 41 Isole Palau 120 42 Moldavia 119 43 Venezuela 116 44 Federazione Russa 113 44 Turchia 113 45 Qatar 111 46 Belize 100 46 Sudafrica 100 47 Kuwait 96 48 Ecuador 93 49 Maldive 92 49 Timor Est 92 50 Guyana 88

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Come viene calcolato l’indice

Sebbene esistano diversi indici che permettono di calcolare il potere di viaggio di un passaporto, l’Henley Passport Index è tra i più conosciuti e utilizzati.

L’indice, come anticipato, prende in esame 199 passaporti e 227 destinazioni di viaggio, offrendo un quadro completo della libertà di movimento globale. Non a caso, l’Henley Passport Index è oggi considerato la bussola ufficiale per cittadini, governi e analisti che vogliono capire quanto un passaporto “apra le porte del mondo”.

Si presentano, quindi, due casi presi in esame per l’attribuzione di un punteggio:

non viene richiesto alcun visto (o un permesso di soggiorno, o un sistema elettronico per l’autorizzazione al viaggio), oppure questo viene ottenuto all’arrivo a destinazione : al passaporto viene assegnato 1 punto ;

: al passaporto viene ; viene richiesto un visto (o documento equivalente), che deve essere ottenuto e approvato dal governo prima della partenza: al passaporto vengono assegnati 0 punti.

Il punteggio complessivo che indica il potere di movimento di quel passaporto è dato dalla somma del numero di Paesi visitabili senza bisogno di richiedere un visto.