Passaporti più potenti al mondo, classifica 2026. Dov’è l’Italia?

La classifica dei passaporti più potenti al mondo aggiornata al 2026. Ecco dov’è l’Italia nella classifica secondo l’ultimo indice Henley Passport
Grandi cambiamenti nella classifica 2026 dei passaporti più potenti al mondo? Sì, ma non nelle primissime posizioni. Rispetto alla scorsa annata, infatti, si conferma lo stesso dominio in testa, ma ci sono diversi cali evidenti per volume di Paesi “accettati”.
Ma cosa significa “passaporti più potenti al mondo”? Con un’espressione del genere si indicano quei documenti di viaggio che offrono ai loro titolari la possibilità di viaggiare verso il maggior numero di destinazioni senza la necessità di un visto.
L’indice di riferimento si chiama Henley Passport Index ed è pubblicato trimestralmente dalla società di consulenza Henley & Partners, che utilizza per la sua classifica dei dati esclusivi dell’International Air Transport Association (IATA).
L’obiettivo dell’indice è chiaro: misurare la libertà di viaggio globale e mostrare come la mobilità internazionale cambi nel tempo, influenzata da fattori geopolitici, economici e diplomatici. Negli ultimi anni, infatti, l’apertura o la chiusura di nuove rotte, gli accordi di esenzione dal visto e le tensioni tra Stati hanno contribuito a ridisegnare la mappa della mobilità mondiale.
Scopriamo, dunque, quali sono i passaporti più forti del mondo nel 2026 e dove si posiziona l’Italia nella classifica.
I passaporti più potenti al mondo nel 2026: ecco i vincitori
L’aggiornamento 2026 della classifica dei passaporti più potenti al mondo ci dice due grandi verità. La prima è che Singapore domina la classifica (con cinque Paesi d’accesso di vantaggio sul resto del pianeta), come nel 2025, con ben 192 accessi a destinazioni in tutto il mondo (su 227 disponibili).
La seconda, invece, riguarda una generale limitazione negli spostamenti. Si assiste a un calo generalizzato di possibilità di accesso rispetto allo scorso anno. E questo include più o meno tutte le nazioni.
Va detto, in ogni caso, che sono sempre stati i Paesi asiatici - nello specifico Giappone e Singapore - a dominare il primo posto nell’ultimo lustro, con solo una parentesi «europea» nel 2024, quando si erano classificati primi ben sei Paesi (Francia, Germania, Italia, Giappone, Singapore e Spagna).
Nel 2026 l’Italia non è comunque distante dalla vetta. Il nostro Paese, infatti, è al quarto posto con un folto gruppo di nazioni del Vecchio Continente, come Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi, con 185 destinazioni, tre in meno del precedente rilevamento.
Si conferma, invece, la discesa degli Stati Uniti, che si piazza al decimo posto, perdendo un ulteriore accesso rispetto all’anno scorso (da 188 del 2024 a 180 del 2025 fino a 179 del 2026).
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Ecco la classifica completa fino alla cinquantesima posizione.
|Posizione
|Paese
|N. di Paesi visitabili senza visto
|1
|Singapore
|192
|2
|Giappone
|187
|2
|Corea del Sud
|187
|2
|Emirati Arabi Uniti
|187
|3
|Svezia
|186
|4
|Belgio
|185
|4
|Danimarca
|185
|4
|Finlandia
|185
|4
|Francia
|185
|4
|Germania
|185
|4
|Irlanda
|185
|4
|Italia
|185
|4
|Lussemburgo
|185
|4
|Paesi Bassi
|185
|4
|Norvegia
|185
|4
|Spagna
|185
|4
|Svizzera
|185
|5
|Austria
|184
|5
|Grecia
|184
|5
|Malta
|184
|5
|Portogallo
|184
|6
|Ungheria
|183
|6
|Malesia
|183
|6
|Polonia
|183
|6
|Regno Unito
|183
|7
|Australia
|182
|7
|Canada
|182
|7
|Repubblica Ceca
|182
|7
|Lettonia
|182
|7
|Nuova Zelanda
|182
|7
|Slovacchia
|182
|7
|Slovenia
|182
|8
|Croazia
|181
|8
|Estonia
|181
|9
|Liechtenstein
|180
|9
|Lituania
|180
|10
|Islanda
|179
|10
|Stati Uniti
|179
|11
|Bulgaria
|177
|11
|Romania
|177
|12
|Monaco
|176
|13
|Cile
|174
|13
|Cipro
|174
|13
|Hong Kong (RAS Cina)
|174
|14
|Andorra
|169
|15
|Argentina
|168
|15
|Brasile
|168
|16
|Israele
|166
|16
|San Marino
|166
|17
|Barbados
|163
|17
|Brunei
|163
|18
|Bahamas
|158
|19
|Saint Kitts e Nevis
|157
|19
|Saint Vincent e Grenadine
|157
|20
|Messico
|156
|21
|Uruguay
|155
|22
|Antigua e Barbuda
|154
|22
|Seychelles
|154
|23
|Città del Vaticano
|151
|24
|Costa Rica
|148
|25
|Grenada
|147
|25
|Mauritius
|147
|25
|Panama
|147
|26
|Dominica
|145
|26
|Paraguay
|145
|26
|Trinidad e Tobago
|145
|27
|Saint Lucia
|144
|28
|Ucraina
|142
|29
|Macao (RAS Cina)
|141
|29
|Perù
|141
|30
|Serbia
|135
|31
|Taiwan (Cina Taipei)
|134
|32
|Guatemala
|132
|32
|Isole Salomone
|132
|33
|El Salvador
|131
|34
|Colombia
|130
|35
|Honduras
|129
|35
|Samoa
|129
|36
|Isole Marshall
|127
|36
|Tonga
|127
|37
|Montenegro
|126
|37
|Macedonia del Nord
|126
|38
|Nicaragua
|125
|38
|Tuvalu
|125
|39
|Kiribati
|122
|40
|Albania
|121
|40
|Bosnia ed Erzegovina
|121
|41
|Georgia
|120
|41
|Micronesia
|120
|41
|Isole Palau
|120
|42
|Moldavia
|119
|43
|Venezuela
|116
|44
|Federazione Russa
|113
|44
|Turchia
|113
|45
|Qatar
|111
|46
|Belize
|100
|46
|Sudafrica
|100
|47
|Kuwait
|96
|48
|Ecuador
|93
|49
|Maldive
|92
|49
|Timor Est
|92
|50
|Guyana
|88
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Come viene calcolato l’indice
Sebbene esistano diversi indici che permettono di calcolare il potere di viaggio di un passaporto, l’Henley Passport Index è tra i più conosciuti e utilizzati.
L’indice, come anticipato, prende in esame 199 passaporti e 227 destinazioni di viaggio, offrendo un quadro completo della libertà di movimento globale. Non a caso, l’Henley Passport Index è oggi considerato la bussola ufficiale per cittadini, governi e analisti che vogliono capire quanto un passaporto “apra le porte del mondo”.
Si presentano, quindi, due casi presi in esame per l’attribuzione di un punteggio:
- non viene richiesto alcun visto (o un permesso di soggiorno, o un sistema elettronico per l’autorizzazione al viaggio), oppure questo viene ottenuto all’arrivo a destinazione: al passaporto viene assegnato 1 punto;
- viene richiesto un visto (o documento equivalente), che deve essere ottenuto e approvato dal governo prima della partenza: al passaporto vengono assegnati 0 punti.
Il punteggio complessivo che indica il potere di movimento di quel passaporto è dato dalla somma del numero di Paesi visitabili senza bisogno di richiedere un visto.
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