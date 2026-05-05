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Passaporti più potenti al mondo, classifica 2026. Dov’è l’Italia?

Money.it Guide

5 Maggio 2026 - 11:02

La classifica dei passaporti più potenti al mondo aggiornata al 2026. Ecco dov’è l’Italia nella classifica secondo l’ultimo indice Henley Passport

Passaporti più potenti al mondo, classifica 2026. Dov’è l’Italia?

Grandi cambiamenti nella classifica 2026 dei passaporti più potenti al mondo? Sì, ma non nelle primissime posizioni. Rispetto alla scorsa annata, infatti, si conferma lo stesso dominio in testa, ma ci sono diversi cali evidenti per volume di Paesi “accettati”.

Ma cosa significa “passaporti più potenti al mondo”? Con un’espressione del genere si indicano quei documenti di viaggio che offrono ai loro titolari la possibilità di viaggiare verso il maggior numero di destinazioni senza la necessità di un visto.

L’indice di riferimento si chiama Henley Passport Index ed è pubblicato trimestralmente dalla società di consulenza Henley & Partners, che utilizza per la sua classifica dei dati esclusivi dell’International Air Transport Association (IATA).

L’obiettivo dell’indice è chiaro: misurare la libertà di viaggio globale e mostrare come la mobilità internazionale cambi nel tempo, influenzata da fattori geopolitici, economici e diplomatici. Negli ultimi anni, infatti, l’apertura o la chiusura di nuove rotte, gli accordi di esenzione dal visto e le tensioni tra Stati hanno contribuito a ridisegnare la mappa della mobilità mondiale.

Scopriamo, dunque, quali sono i passaporti più forti del mondo nel 2026 e dove si posiziona l’Italia nella classifica.

I passaporti più potenti al mondo nel 2026: ecco i vincitori

L’aggiornamento 2026 della classifica dei passaporti più potenti al mondo ci dice due grandi verità. La prima è che Singapore domina la classifica (con cinque Paesi d’accesso di vantaggio sul resto del pianeta), come nel 2025, con ben 192 accessi a destinazioni in tutto il mondo (su 227 disponibili).

La seconda, invece, riguarda una generale limitazione negli spostamenti. Si assiste a un calo generalizzato di possibilità di accesso rispetto allo scorso anno. E questo include più o meno tutte le nazioni.

Va detto, in ogni caso, che sono sempre stati i Paesi asiatici - nello specifico Giappone e Singapore - a dominare il primo posto nell’ultimo lustro, con solo una parentesi «europea» nel 2024, quando si erano classificati primi ben sei Paesi (Francia, Germania, Italia, Giappone, Singapore e Spagna).

Nel 2026 l’Italia non è comunque distante dalla vetta. Il nostro Paese, infatti, è al quarto posto con un folto gruppo di nazioni del Vecchio Continente, come Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi, con 185 destinazioni, tre in meno del precedente rilevamento.

Si conferma, invece, la discesa degli Stati Uniti, che si piazza al decimo posto, perdendo un ulteriore accesso rispetto all’anno scorso (da 188 del 2024 a 180 del 2025 fino a 179 del 2026).

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La classifica 2026 dei passaporti più potenti

Ecco la classifica completa fino alla cinquantesima posizione.

PosizionePaeseN. di Paesi visitabili senza visto
1 Singapore 192
2 Giappone 187
2 Corea del Sud 187
2 Emirati Arabi Uniti 187
3 Svezia 186
4 Belgio 185
4 Danimarca 185
4 Finlandia 185
4 Francia 185
4 Germania 185
4 Irlanda 185
4 Italia 185
4 Lussemburgo 185
4 Paesi Bassi 185
4 Norvegia 185
4 Spagna 185
4 Svizzera 185
5 Austria 184
5 Grecia 184
5 Malta 184
5 Portogallo 184
6 Ungheria 183
6 Malesia 183
6 Polonia 183
6 Regno Unito 183
7 Australia 182
7 Canada 182
7 Repubblica Ceca 182
7 Lettonia 182
7 Nuova Zelanda 182
7 Slovacchia 182
7 Slovenia 182
8 Croazia 181
8 Estonia 181
9 Liechtenstein 180
9 Lituania 180
10 Islanda 179
10 Stati Uniti 179
11 Bulgaria 177
11 Romania 177
12 Monaco 176
13 Cile 174
13 Cipro 174
13 Hong Kong (RAS Cina) 174
14 Andorra 169
15 Argentina 168
15 Brasile 168
16 Israele 166
16 San Marino 166
17 Barbados 163
17 Brunei 163
18 Bahamas 158
19 Saint Kitts e Nevis 157
19 Saint Vincent e Grenadine 157
20 Messico 156
21 Uruguay 155
22 Antigua e Barbuda 154
22 Seychelles 154
23 Città del Vaticano 151
24 Costa Rica 148
25 Grenada 147
25 Mauritius 147
25 Panama 147
26 Dominica 145
26 Paraguay 145
26 Trinidad e Tobago 145
27 Saint Lucia 144
28 Ucraina 142
29 Macao (RAS Cina) 141
29 Perù 141
30 Serbia 135
31 Taiwan (Cina Taipei) 134
32 Guatemala 132
32 Isole Salomone 132
33 El Salvador 131
34 Colombia 130
35 Honduras 129
35 Samoa 129
36 Isole Marshall 127
36 Tonga 127
37 Montenegro 126
37 Macedonia del Nord 126
38 Nicaragua 125
38 Tuvalu 125
39 Kiribati 122
40 Albania 121
40 Bosnia ed Erzegovina 121
41 Georgia 120
41 Micronesia 120
41 Isole Palau 120
42 Moldavia 119
43 Venezuela 116
44 Federazione Russa 113
44 Turchia 113
45 Qatar 111
46 Belize 100
46 Sudafrica 100
47 Kuwait 96
48 Ecuador 93
49 Maldive 92
49 Timor Est 92
50 Guyana 88

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Come viene calcolato l’indice

Sebbene esistano diversi indici che permettono di calcolare il potere di viaggio di un passaporto, l’Henley Passport Index è tra i più conosciuti e utilizzati.

L’indice, come anticipato, prende in esame 199 passaporti e 227 destinazioni di viaggio, offrendo un quadro completo della libertà di movimento globale. Non a caso, l’Henley Passport Index è oggi considerato la bussola ufficiale per cittadini, governi e analisti che vogliono capire quanto un passaporto “apra le porte del mondo”.

Si presentano, quindi, due casi presi in esame per l’attribuzione di un punteggio:

  • non viene richiesto alcun visto (o un permesso di soggiorno, o un sistema elettronico per l’autorizzazione al viaggio), oppure questo viene ottenuto all’arrivo a destinazione: al passaporto viene assegnato 1 punto;
  • viene richiesto un visto (o documento equivalente), che deve essere ottenuto e approvato dal governo prima della partenza: al passaporto vengono assegnati 0 punti.

Il punteggio complessivo che indica il potere di movimento di quel passaporto è dato dalla somma del numero di Paesi visitabili senza bisogno di richiedere un visto.

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