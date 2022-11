Parla Joe Biden prima delle elezioni Midterm: Democrazia Americana sempre più malandata

Il popolo americano sarà chiamato alle urne martedì 8 novembre. Le elezioni midterm, che in realtà sono già iniziate in alcune parti degli Usa, saranno decisive per il futuro del paese.

Negli Stati Uniti si tengono elezioni ogni due anni. Ogni altra elezione, quindi quella che si è tenuta nel 2020 e quella che si terrà nel 2024, deciderà il nuovo presidente. Le cosiddette «elezioni midterm», quindi quelle tra le elezioni del «presidente», decidono semplicemente la nuova formazione del Congresso americano.

Questo, tuttavia, è fondamentale perché senza una maggioranza al Congresso, sarebbe particolarmente difficile per i presidenti approvare leggi e decreti. In questo momento, il presidente Joe Biden e il suo partito democratico detengono una maggioranza esigua alla Camera dei Comuni, mentre il Senato è equamente diviso con il partito repubblicano.

Se Biden perde completamente la maggioranza a metà mandato, avrà sempre bisogno del supporto bipartisan per qualsiasi politica desideri implementare. E con un panorama politico sempre così polarizzato negli Stati Uniti, non sarà un’impresa facile per lui.

Cosa ha detto Joe Biden

Quindi, nel tentativo di preservare le elezioni democratiche e fare appello al suo pool di elettori, mercoledì il presidente Joe Biden ha pronunciato un discorso a Washington DC. Ha affermato che la democrazia non può più essere data per scontata in America e che le elezioni eque e libere erano a rischio.

Ha accusato il suo predecessore, l’ex presidente Donald Trump, di aver avvelenato la politica americana rifiutandosi di accettare il risultato delle elezioni del 2020. «La democrazia americana è sotto attacco perché l’ex presidente sconfitto... si rifiuta di accettare la volontà del popolo», ha detto Biden. «Credo che le voci che scusano o invocano violenza e intimidazione siano una minoranza distinta in America, ma sono forti e determinate».

Ha detto che la maggior parte degli americani non crede più nelle libere elezioni. In effetti, secondo un recente sondaggio, il 44% degli americani pensa che le elezioni siano state manipolate, mentre il 49% ritiene che la frode elettorale sia un problema diffuso. Tuttavia, secondo lo stesso sondaggio, anche il 67% degli intervistati credeva che i propri voti sarebbero stati contati accuratamente.

Molti degli oppositori di Biden pensano che questo discorso sia un modo per evitare i problemi reali che affliggono gli Stati Uniti. In effetti, le sfide economiche attuali affrontate dagli Stati Uniti non sono state menzionate da Biden. Tali sfide includono l’inflazione rampante e un’imminente crisi energetica a causa della guerra in Ucraina.

Molti hanno anche accusato Biden di ipocrisia, dato il suo supporto alle violente proteste di Black Lives Matter nel 2020. In ogni caso, è chiaro che Joe Biden stava facendo appello ai suoi sostenitori piuttosto che cercare di influenzare i voti repubblicani .

La democrazia americana sta mostrando segni sempre più grandi di malattia. Ma il sintomo principale non è una frode elettorale (di solito piuttosto rara negli Usa), quanto piuttosto la polarizzazione tra i due partiti. Democratici e repubblicani sembrano incompatibilii l’uno con l’altro e questo non può essere un buon segno di un processo democratico funzionante.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il giorno 2022-11-03 16:31:40. Titolo originale: American democracy is sick: USA President Joe Biden worrying speech