Chi è Paolo Truzzu? Biografia e guadagni del candidato del centrodestra in Sardegna

Chi è Paolo Truzzu? Una domanda questa di grande attualità visto che il sindaco di Cagliari sarà il candidato del centrodestra alle elezioni regionali Sardegna 2024 dopo che la coalizione ha deciso di non puntare di nuovo sul presidente in carica Christian Solinas.

La questione delle elezioni regionali in Sardegna è diventato un caso nazionale; Lega e Partito Sardo d’Azione avrebbero voluto presentare per un secondo mandato Solinas, mentre Fratelli d’Italia forte anche della crescita fatta registrare in Sardegna alle ultime elezioni politiche ha insistito per puntare sul suo sindaco Paolo Truzzu.

Alla fine il centrodestra si è ricompattato e alle elezioni regionali Truzzu potrà contare sul sostegno di nove liste: Fdi, Lega, Forza Italia, Psd’Az, Riformatori, Udc, Alleanza Sardegna-Pli, Sardegna al centro 20 Venti e Dc di Rotondi.

Vediamo allora la biografia, lo stipendio e i guadagni di Paolo Truzzu, l’attuale sindaco di Cagliari - dove si voterà a giugno per le elezioni amministrative - che presto potrebbe diventare il candidato almeno di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sardegna.

La biografia di Paolo Truzzu

Nome: Paolo Truzzu

Data di nascita: 25 luglio 1972

Luogo: Cagliari

Famiglia: sposato con due figlie

Istruzione: laurea in Scienze Politiche

Lavoro: impiegato

Partito: Fratelli d’Italia

Ruolo: sindaco di Cagliari e candidato del centrodestra alle elezioni regionali Sardegna 2024

Curiosità: è un grande tifoso del Cagliari

Paolo Truzzu: stipendio e guadagni

Come avvenuto in tutta Italia, con la legge di Bilancio 2022 sono aumentati gli stipendi dei sindaci metropolitani e dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, con anche Paolo Truzzu che ha potuto beneficiare di questo ritocco verso l’alto.

Lo stipendio di Paolo Truzzi così è passato dai 5.466 euro lordi al mese dell’inizio del suo mandato a 11.250 euro sempre lordi: i soldi sono stati messi a disposizione dalla Regione.

Quanto ai guadagni, stando alla dichiarazione dei redditi del 2018 - quindi precedente alla sua elezione a sindaco di Cagliari - Truzzu ha dichiarato un reddito complessivo pari a 79.200 euro.

Nell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile sul sito del Comune, quella del 2022 che si riferisce al 2021 come periodo di imposta, il reddito complessivo dichiarato dal primo cittadino è stato di 65.700 euro.