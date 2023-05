Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein: chi è e che lavoro fa

Paola Belloni si è ritrovata protagonista, controvoglia, del gossip dei giornali italiani online e non. Si chiedevano tutti chi fosse la compagna di Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd, e tra un gossip e l’altro alla fine è arrivato il nome. La foto che l’ha vista protagonista è una foto rubata di Belloni mentre torna a casa a Bologna, dove vive.

Di Paola Belloni non si sa molto ed è giusto così. Lei stessa ha chiesto in un post sul suo Instagram, privato, ma il cui contenuto è stato divulgato nei giorni scorsi, di voler rimanere distante dai riflettori. Online si trovano foto rubate da questo profilo Instagram, un profilo poco frequentato e con pochi scatti tra cui compare uno con la scrittrice Michela Murgia. Sono però i suoi sfoghi in risposta al giornalismo più attento al gossip che alle notizie ad aver fatto circolare il suo nome in tutta Italia. L’ultimo caso è quello dell’armocromia che ha occupato i salotti televisivi, gli articoli di giornale e i programmi radiofonici più del processo vinto da Roberto Saviano per diffamazione contro il ministro Sangiuliano.

In molti si sono quindi domandati chi è Paola Belloni, che lavoro fa e cosa si sa della sua vita privata?

Chi è Paola Belloni e cosa sappiamo sulla sua biografia e carriera? Poche o nessuna informazione

Chi è Paola Belloni sembra essere il nuovo tormentone dei giornali, eppure nessuno sa effettivamente cosa scrivere. Perché Paola Belloni, la compagna della segretaria del PD Elly Schlein, tiene alla sua privacy e lo si capisce anche dal fatto che il suo profilo Instagram è chiuso. Sappiamo però che nata in Sardegna e che attualmente dovrebbe essere residente a Bologna.

Ci sono dubbi persino sulla sua età, infatti pare che abbia meno di 30 anni o 30 anni al massimo. L’ultima volta che qualcuno ha controllato e ha divulgato informazioni dal suo profilo sembra che su questo ci fossero solo quattro post pubblicati, tra cui uno scatto insieme alla scrittrice Michela Murgia nel quale Paola Belloni sfoggia ul tatuaggio che ritrae Morgana, la stessa della copertina del podcast omonimo di Murgia.

Paola Belloni: vita privata ma idee pubbliche

Quella di Paola Belloni è una vita sicuramente privata ed è giusto che resti così. Lei stessa in un post che la ritrae in una foto più patinata rispetto a quelle che appaiono come foto scattate da un telefono cellulare, ricorda come dopo tutto questo -cioè l’attenzione che ha ricevuto in seguito alla outing commesso da un giornale di gossip - vuole tornare “alla mia vita privata che spero resti sempre la stessa”.

In questo stesso post Belloni lascia trasparire gran parte del suo pensiero in merito ai diritti. Non solo critica l’outing che ha subito, spiegando che non ne è stata travolta perché ha la fortuna di avere una rete amicale e familiare che la sostiene, ma si è espressa anche sulla mancanza del matrimonio egualitario, sull’assenza di tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali e sull’affossamento di una legge contro l’omolesbobitransfobia.

La curiosità per la sua persona ha reso i suoi commenti piuttosto letti e ha quindi fornito un servizio di informazione a chi ancora oggi non era a conoscenza di termini quali coming out od outing. Ma Paola Belloni si è espressa anche su un altro argomento di recente, ovvero sull’attacco subito da Elly Schlein. Belloni ha fatto notare che “ci sono stati centinaia di editoriali articoli, ore e ore di approfondimenti televisivi, radiofonici web. Non si trova invece nulla riguardo al processo vinto da Roberto Saviano per diffamazione contro il ministro San Giuliano”.