Paesi Black List 2026, l’elenco dei paradisi fiscali UE e dell’Agenzia delle Entrate

Quali sono i Paesi che rientrano nella black list e perché? Quali sono segnalati nell’elenco dell’Ue e quali in quello dell’Agenzia delle Entrate? La lista dei paradisi fiscali per l’Italia è fornita dall’Agenzia delle Entrate con un elenco in cui sono comprese tutte quelle nazioni in cui è in vigore un regime fiscale di privilegio (molto basso o nullo). I Paesi nella lista nera dell’Agenzia delle Entrate non prevedono soltanto una tassazione più agevolata rispetto a quella italiana ma non consentono uno scambio di informazioni fiscali con gli altri Paesi.

La Black List altro non è che l’elenco dei Paesi che hanno un regime fiscale privilegiato e non consentono uno scambio di informazioni. Nel corso degli ultimi anni la Black List dei paradisi fiscali è andata via via modificandosi, ma a rendere particolarmente articolata la disciplina dei Paesi a tassazione privilegiata non è la continua modifica normativa, ma anche il fatto che esistono diverse liste di Paesi in base allo scopo che si intende perseguire a livello fiscale.

Le numerose revisioni effettuate nel corso degli anni alla normativa riguardo alla Black List hanno rimodellato e sconvolto l’iniziale elenco previsto potrando molti Paesi ad usicre dall’elenco grazie allo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e alla firma degli accordi bilaterali contro la doppia imposizione. Ci sono, però, dei Paesi che ancora non collaborano a queste norme per la lotta all’evasione e all’elusione fiscale internazionale e sono proprio queste le nazioni che, ancora oggi, sono presenti nell’elenco della Black List.

La definizione più comune dei Paesi inseriti nella Black List corrisponde a paradisi fiscali. Le nazioni identificate come tali fanno parte di uno specifico elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

I soggetti più interessati sono tutti i soggetti che intrattengono rapporti attivi con operatori aventi la residenza o il domicilio presso uno dei Paesi presenti nella lista completa.

Di seguito indicheremo quali sono i Paesi inseriti nella Black List dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla circolare esatta dell’organismo dipendente dal Ministero dell’Economia.

Spiegheremo poi cosa sono i paradisi fiscali, illustrando gli eventuali adempimenti fiscali per chi, appunto, opera con quest’ultimi.

Quali sono i Paesi nella Black List dell’Agenzia delle Entrate

Il vecchio elenco stilato annualmente dall’Agenzia delle Entrate è stato sostiuito da una lista comunitaria che è diventata, di fatto, il punto di riferimento per individuare gli Stati a fiscalità privilegiata.

A partire dal 2017, in Italia, è stato abolito l’obbligo di comunicazioni per le operazioni effettuate con i Paesi all’interno della Black List, anche se l’elenco resta ancora in vigore (solo formalmente). Attualmente l’elenco vede 12 Stati al suo interno, la lista è, ormai, aggiornata in base a decreti ministeriali che dettano le regole per chi opera con residenti in questi Paesi.

Per la Black List dell’Agenzia delle Entrate bisogna fare riferimento alla lista dei paradisi fiscali del Consiglio Europeo, il cui ultimo aggiornamento risale all’8 ottobre 2024, che prevede 11 Stati non cooperativi ai fini fiscali:

Samoa Americane;

Anguilla;

isole Fiji;

Guam;

Palau;

Panama;

Russia;

Samoa;

Trinidad e Tobago;

US Virgin Islands;

Vanuatu.

Lista Paesi Black List Agenzia delle Entrate

Per quel che riguarda l’Agenzia delle Entrate, invece, l’ultimo elenco dei Paesi all’interno della Black List sono contenuti nel decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 e sono:

Alderney Andorra Antigua e Barbuda Antille Olandesi Aruba Bahama Bahrein Barbados Belize Bermuda Brunei Costa Rica Dominica Emirati Arabi Uniti Ecuador Filippine Gibilterra Gibuti Grenada Guernsey Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isola Cook Isole Marshall Isole Vergini Britanniche Jersey Libano Liberia Liechtenstein Macao Malaysia Maldive Mauritius Monserrat Nauru Niue Oman Panama Polinesia Francese Principato di Monaco Sark Seicelle Singapore Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Taiwan Tonga Turks e Caicos Tuvalu Uruguay Vanuatu Samoa

Da allora, però, la lista non è più stata aggiornata dall’Agenzia e, quindi, per individuare i Paesi Black List bisogna fare riferimento al citato elenco dell’Ue.

Per l’Italia, oltre ai 11 Paesi citati, rientrano anche altri Paesi nella Black List, ma con la limitazione ad alcuni settori ed attività. Questi Paesi sono:

Bahrein : “con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione,

estrazione e raffinazione nel settore petrolifero”;

: “con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero”; Monaco: “con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del

fatturato fuori dal Principato”.

Nella lista sopra descritta, però, rientrano anche delle attività e delle società in particolare che hanno sede in determinate nazioni. In questa ulteriore classificazione rientrano altri 12 Paesi di cui riportiamo il nome e la relativa attività:

Angola , con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; Antigua , con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; Dominica , con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;

, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero; Ecuador , con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; Giamaica , con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; Kenia , con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; Panama , con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; Portorico , con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; Svizzera , con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;

, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”; Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Perché la Black List dell’Agenzia delle Entrate non viene più aggiornata

Formalmente la Black List dell’Agenzia delle Entrate non è aggiornata all’ultimo anno in corso perché è stata superata dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2017, che ha disposto “l’abrogazione delle comunicazioni black list”.

Fino all’anno 2001 era invece obbligatoria la comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate, qualora le operazioni intercorse con società residenti o domiciliate nei paradisi fiscali fossero superiori alla somma di diecimila euro.

L’emendamento presentato prima dell’approvazione del testo relativo al decreto fiscale ricevette il pass verde da parte della Commissione Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati.

In origine, dunque, l’elenco dell’Agenzia delle Entrate era indispensabile per consentire ai soggetti interessati di ottemperare alle disposizioni fiscali previste dalla legge. Da quando la comunicazione non è più obbligatoria, non vi è nemmeno più la necessità da parte dell’organismo dipendente dl Ministero dell’Economia e delle Finanze di aggiornare la Black List.

Di conseguenza, l’ultima lista presente nella circolare 39 del settembre 2016 viene preceduta dalla seguente frase: “Nella tabella sottostante viene riassunta la situazione dei Paesi indicati nel d.m. 23 gennaio 2002, vigente al 31 dicembre 2015”. L’aggiornamento finale risale dunque alla fine del 2015.

Cosa sono i paradisi fiscali inseriti nella Black List

I paradisi fiscali sono Stati aventi regimi fiscali privilegiati.

Nelle nazioni sopra citate le tasse da pagare sono nettamente inferiori rispetto alla somma media complessiva saldata dai cittadini che vivono nei Paesi non inseriti nella Black List. Inoltre, essi non provvedono allo scambio dei dati fiscali con gli altri Stati.

È doveroso sottolineare che i paradisi fiscali incidono in maniera assai negativa sul bilancio fiscale di uno Stato.

Per una lettura più approfondita, vi rimandiamo alla guida specifica su come funzionano i paradisi fiscali.