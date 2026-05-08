Solamente a pochi giorni dal lancio di GPT-5.5 Thinking, OpenAI raddoppia la posta con GPT-5.5 Instant. Si tratta di un nuovo modello standard di intelligenza artificiale che presto verrà messo a disposizione di tutti gli utenti. In questo caso, l’obiettivo principale dell’azienda è stato quello di fornire tecnologie che permettano al chatbot di dare risposte più precise e con un tasso di errore inferiore.

Stando alle parole di OpenAI, il modello è progettato per funzionare in maniera di molto più affidabile rispetto a GPT-5.3 Instant, soprattutto per ciò che riguarda settori più sensibili come la finanza o il diritto.

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Come funziona GPT-5.5 Intant

Con GPT-5.5 Instant, il numero delle allucinazioni si è ridotto drasticamente. Dai test interni, è emesso che il miglioramento risulta evidente nei settori tecnici critici. GPT-5.5 Instant genera il 52,5% in meno di affermazioni errate rispetto a GPT-5.3 Instant. Migliora anche l’affidabilità per le conversazioni più complesse, con una riduzione del 37,3% di risposte false.

Oltre a questo, GPT-5.5 Instant è in generale più potente. Le attività logiche e la gestione di query più lunghe sono state ridisegnata da zero. Focus poi sulla personalizzazione, col nuovo modello che è in grado di analizzare i contenuti delle chat precedenti con una precisione senza eguali. E tiene conto anche di file caricati e di servizi connessi come Gmail.

Ma la novità più interessante è un’altra: ChatGPT sarà presto più trasparente riguardo alle fonti di dati usate per generare una risposta. In questo modo, ciascun utente avrà la possibilità di verificare in tempo reale se sono state incluse informazioni ormai obsolete provenienti da chat o documenti precedenti. Con un singolo clic, si potrà rimuovere tutto ciò che non è di propria necessità.

Quando arriva GPT-5.5 Instant

GPT-5.5 Instant è già da oggi disponibile per gli utenti di tutto il mondo. Come spiegato da OpenAI, almeno inizialmente le funzionalità di personalizzazione avanzate sono disponibili in esclusiva per gli utenti che pagano un abbonamento Plus o Pro nella versione web.

Si tratta però di un processo di rilascio graduale che, col passare delle settimane, porterà all’estensione di tutti i vantaggi di GPT-5.5 Instant anche per gli utenti Free e per quelli aziendali.

Per iniziare ad usufruirne sin da ora, dunque, tutto quello che devi fare è aprire il sito web ufficiale di ChatGPT ed effettuare il login col tuo profilo. Gli strumenti di base del chatbot sono già disponibili, mentre per quelli avanzati potresti dover sottoscrivere un piano in abbonamento a pagamento.