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OpenAI trasforma 600 dipendenti in milionari. I dettagli della maxi operazione

Laura Pellegrini

12 Maggio 2026 - 13:15

OpenAI ha consentito a oltre 600 dipendenti di vendere una parte delle proprie quote societarie generando una liquidità totale di circa 6,6 miliardi di dollari.

OpenAI trasforma 600 dipendenti in milionari. I dettagli della maxi operazione
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Il settore dell’intelligenza artificiale non sta ridisegnando solo i confini della tecnologia globale, ma sta anche ridefinendo le dinamiche della creazione di ricchezza privata nel mondo finanziario. Il caso più eclatante arriva da San Francisco, dove OpenAI ha consentito a 600 dipendenti ed ex dipendenti di vendere una parte delle proprie partecipazioni in una transazione che ha raggiunto complessivamente 6,6 miliardi di dollari, rendendoli di fatto dei milionari.

Secondo il Wall Street Journal, si tratta di un’operazione che non ha precedenti: l’azienda guidata da Sam Altman ha autorizzato la vendita delle azioni fino a un massimo di 30 milioni di dollari per persona, dimostrando come il valore delle quote societarie possa trasformarsi in denaro reale molto prima del previsto.

Come ha fatto OpenAI a rendere milionari i suoi dipendenti? E perché questa operazione potrebbe far nascere nuovi paperoni nella Silicon Valley?

OpenAI, come funziona la “tender offer” che ha arricchito i dipendenti

Lo strumento usato da OpenAI per arricchire i propri dipendenti è la cosiddetta “tender offer”, cioè l’offerta pubblica di acquisto parziale in ambito privato. Per capire la portata di questa operazione, però, dobbiamo fare un passo indietro.

Generalmente, i dipendenti delle startup ad altissima crescita detengono stock options o RSU (Restricted Stock Units), ovvero degli strumenti finanziari che acquistano un valore monetario effettivo solo nel momento in cui l’azienda si quota in borsa (IPO) o viene acquisita da un colosso tech. OpenAI ha scardinato questa consuetudine strutturando una transazione di vendita interna che ha permesso ai lavoratori di monetizzare le proprie quote sul mercato secondario, attingendo a fondi privati messi a disposizione da investitori istituzionali esterni.

I numeri dell’operazione descrivono una situazione che non ha precedenti. Il tetto massimo di liquidazione individuale consentito per ogni singolo dipendente è stato innalzato da 10 a ben 30 milioni di dollari. Secondo i dati analizzati, circa 75 individui sono riusciti a raggiungere questo limite massimo, incassando l’intera somma consentita.

Anche coloro che non hanno toccato il tetto massimo, comunque, hanno beneficiato di pagamenti multimilionari, con medie pro-capite che superano gli 11 milioni di dollari per partecipante. Questa imponente iniezione di liquidità dimostra l’enorme appetito degli investitori per le quote della società, disposti a comprare azioni direttamente dalle mani dello staff pur di entrare nel capitale sociale prima del debutto a Wall Street.

La valutazione da record e la guerra dei talenti nell’AI

La società di Sam Altman è riuscita a liquidare una cifra record (6,6 miliardi di dollari) grazie alle sue fondamenta economiche solide e una capitalizzazione societaria senza precedenti. OpenAI, infatti, ha recentemente chiuso round di finanziamento monumentali con il supporto di partner storici e nuovi investitori (tra cui Microsoft, Nvidia, Amazon e SoftBank) che hanno proiettato la valutazione post-money dell’azienda alla cifra record di 852 miliardi di dollari.

Per fare un paragone, la startup californiana si trova su una valutazione superiore a quella di colossi storici dell’industria automobilistica, bancaria o energetica globale, pur mantenendo una struttura interna relativamente snella.

Le aziende concorrenti (Google, Meta o Anthropic) combattono ogni giorno tra di loro offrendo salariali milionari per strappare le menti migliori a OpenAI. Per sviluppare modelli di intelligenza artificiale generativa tali da garantire il successo di un’azienda, infatti, servono menti geniali e ricercatori di altissimo profilo specializzati in machine learning.

Permettere ai propri dipendenti di diventare milionari in tempi rapidi, senza dover attendere i vincoli e le lungaggini burocratiche di una quotazione ufficiale, consolida la fedeltà del team e posiziona OpenAI come il datore di lavoro più attrattivo e remunerativo dell’intero ecosistema tecnologico mondiale.

L’intelligenza artificiale si conferma un investimento profittevole

L’operazione finanziaria di OpenAI segna un punto di svolta per l’intera economia dell’innovazione perché dimostra che il valore generato dall’intelligenza artificiale è già convertibile in asset reali e valuta liquida, consolidando la fiducia degli investitori istituzionali nella visione di lungo termine della società.

Sebbene restino aperte le sfide legate alla sostenibilità dei costi di calcolo e alla concorrenza spietata dei rivali, OpenAI ha dimostrato di saper gestire la transizione da laboratorio di ricerca a super potenza finanziaria globale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Intelligenza artificiale
# Azioni
# OpenAI

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