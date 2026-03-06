Il cacao è uno degli ingredienti più diffusi nell’industria alimentare globale. Lo troviamo nell’amatissimo cioccolato, nei dolci, nelle creme spalmabili, nelle bevande e in moltissimi prodotti industriali. Eppure pochi sanno che la produzione mondiale di questo ingrediente fondamentale è estremamente concentrata in una piccola area del pianeta.

Oggi oltre il 60% del cacao mondiale proviene da due soli Paesi dell’Africa occidentale: la Costa d’Avorio e il Ghana. Una concentrazione che rende questa regione cruciale per l’intero mercato globale del cioccolato.

I due giganti del cacao: Costa d’Avorio e Ghana

La Costa d’Avorio è il primo produttore al mondo. Da sola rappresenta circa il 40% della produzione globale di cacao. Il Paese esporta milioni di tonnellate di fave ogni anno, destinate principalmente alle industrie dolciarie europee e nordamericane.

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Subito dietro si colloca il Ghana, che contribuisce con circa il 20% della produzione mondiale. Anche qui il cacao è uno dei pilastri dell’economia nazionale, con milioni di piccoli agricoltori dipendono direttamente dalla coltivazione e dalla vendita delle fave.

Sommando le produzioni dei due Paesi si arriva dunque a oltre il 60% del cacao globale, una quota enorme se si considera che il mercato coinvolge decine di nazioni tra produzione, trasformazione della materia prima e, infine, consumo.

A seguire troviamo la Nigeria, che rientra stabilmente nella top 5 mondiale, e Camerun, altro importante produttore dell’Africa occidentale.

Cambiando continente e focalizzandoci sul’America tropicale, da dove il cacao è originario e terra in cui veniva già coltivato da civiltà precolombiane come i Maya e gli Aztechi, troviamo l’Ecuador, principale produttore di cacao dell’America Latina e uno dei più grandi esportatori mondiali. Il Paese è famoso per il cacao “Arriba”, considerato tra i più aromatici e utilizzato spesso per cioccolati premium. In Brasile, un tempo uno dei leader mondiali, oggi la produzione è diminuita rispetto al passato, ma resta comunque significativa, soprattutto negli stati di Bahia e Pará. Il Perù negli ultimi anni ha visto una forte crescita della produzione e dell’export, soprattutto nel segmento del cacao biologico e di qualità, mentre la Colombia ha una produzione più contenuta rispetto ai leader globali, ma il Paese sta investendo molto nello sviluppo di cacao di alta qualità destinato al mercato internazionale.

Ingrediente globale, coltivazione locale

Il cacao cresce solo in aree con condizioni climatiche molto specifiche, fatte di temperature elevate, forte umidità e piogge regolari durante l’anno. Per questo motivo la coltivazione si concentra nella zona tropicale che si estende attorno all’equatore chiamata “fascia del cacao”.

Il fatto che una quota così grande della produzione mondiale sia concentrata in pochi Paesi rende il mercato del cacao particolarmente sensibile a fattori locali come eventi climatici estremi, malattie delle coltivazioni, instabilità economiche e politiche, tutti elementi che possono avere effetti immediati sui prezzi a livello internazionale.

Quando i raccolti in Costa d’Avorio o in Ghana sono inferiori alle attese, l’impatto si riflette sulle quotazioni del cacao e, a catena, sul prezzo del cioccolato e di molti altri prodotti alimentari.

Il viaggio del cacao fino alle nostre tavole

La maggior parte del cacao coltivato in Africa occidentale non viene trasformata in loco. Le fave vengono esportate verso i grandi centri industriali presenti in Europa, Asia e America, dove vengono lavorate per produrre burro di cacao, polvere e pasta di cacao. Da lì parte una filiera globale che permette al cacao di arrivare in una vastissima gamma di prodotti, dalle tavolette di cioccolato ai biscotti, dagli snack industriali ai gelati e bevande.

Un viaggio lungo migliaia di chilometri che la maggior parte da piccole piantagioni dell’Africa occidentale per poi terminare sugli scaffali dei supermercati di tutto il mondo.