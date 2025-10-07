Nuovo player da €120 milioni nel settore HR. Direzione Lavoro acquisisce New HR Generation

Direzione Lavoro Group S.p.A. consolida la propria posizione nel settore delle risorse umane con l’acquisizione della maggioranza di New HR Generation S.R.L., società attiva nella consulenza e nei servizi HR. Con questo passaggio, nasce un nuovo gruppo da oltre 120 milioni di euro di fatturato consolidato, con una presenza capillare garantita da più di 30 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale.

L’operazione, perfezionata nei giorni scorsi, si inserisce in un piano di crescita mirato al rafforzamento del posizionamento competitivo e all’ampliamento dell’offerta di servizi per imprese e candidati. L’obiettivo è quello di rispondere con maggiore efficacia alle sfide di un mercato del lavoro in rapida evoluzione, dove flessibilità, competenze e digitalizzazione rappresentano leve fondamentali di competitività.

Un nuovo polo italiano delle risorse umane

Fondata nel 2016, Direzione Lavoro è amministrata da Massimiliano Aloi, Emanuele Rossi e Enzo Sabia. Nel 2024 la società ha chiuso l’esercizio con 73,6 milioni di euro di ricavi, in crescita significativa rispetto al 2020, con un tasso medio annuo (CAGR) del 43%. Un risultato che testimonia il successo di una strategia basata su crescita organica e investimenti mirati.

Dal 2019, Direzione Lavoro ha intrapreso un percorso di strutturazione finanziaria in collaborazione con la boutique finanziaria Blue Ocean Finance, che ha accompagnato la società nelle operazioni di consolidamento e pianificazione strategica. Il nuovo piano industriale prevede un’espansione territoriale importante, con l’apertura di nuove sedi in Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e Sicilia entro il 2027.

“Questa operazione rappresenta un passo strategico nel percorso di sviluppo del nostro gruppo - ha dichiarato Massimiliano Aloi, CEO di Direzione Lavoro - Unendo competenze, valori e visione, siamo convinti di poter generare nuove opportunità di crescita sostenibile, ponendo al centro la qualità del servizio e l’attenzione alle persone”.

Etica, inclusione e valore condiviso al centro del modello

L’integrazione di New HR Generation consente a Direzione Lavoro di consolidare un modello imprenditoriale fondato su etica, inclusione e valore condiviso, elementi che l’hanno resa uno dei principali player nazionali tra le agenzie per il lavoro. Il gruppo punta ora a rafforzare la propria offerta di soluzioni per la gestione e la valorizzazione del capitale umano, combinando competenze specialistiche e una rete territoriale in continua espansione.

Direzione Lavoro Group è un’Agenzia per il Lavoro autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero del Lavoro. Specializzata nei servizi dedicati alle risorse umane, la società si propone come consulente di fiducia per aziende e candidati, offrendo un ventaglio di soluzioni che spaziano dall’analisi dei fabbisogni aziendali alla valutazione delle competenze, fino alla gestione amministrativa del personale. Un approccio integrato che, con l’acquisizione di New HR Generation, mira a rendere il nuovo gruppo uno dei protagonisti assoluti del mercato italiano delle risorse umane.