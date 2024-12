Nuovo Direttore dell’Agenzia delle Entrate, chi è Vincenzo Carbone?

Nominato in tempi record il nuovo Direttore dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di Vincenzo Carbone che subentra al dimissionario Ernesto Maria Ruffini e assume anche il ruolo di Presidente dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

Vincenzo Carbone non è una figura nuova per l’Agenzia delle Entrate, si tratta infatti del Vicedirettore di Ernesto Maria Ruffini e subentra nel ruolo in seguito a nomina avvenuta il 23 dicembre da parte del Consiglio dei Ministri. Due i professionisti che secondo le indiscrezioni erano in corsa per il ruolo, Vincenzo Carbone e Roberto Alesse, attuale Direttore dell’Agenzia delle Dogane.

Ecco chi è Vincenzo Carbone.

Vincenzo Carbone: il nuovo Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Ernesto Maria Ruffini ha lasciato il suo ruolo 10 giorni fa a causa di dissidi con la politica fiscale del Governo. Era in carica dal 2020 e riconfermato nel 2023. Sotto la guida di Ernesto Maria Ruffini per l’Agenzia delle Entrate vi è stata una piccola rivoluzione con l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’estensione della fattura elettronica e la semplificazione del sistema fiscale. Ora arriva la nuova guida, ma chi è Vincenzo Carbone?

Diciamo fin da subito che la nomina può essere considerata un avvicendamento, infatti, da febbraio 2024 ricopre il ruolo di Vicedirettore vicario e capo della divisione Contribuenti dell’Agenzia. Nasce nel 1963, originario di Palma Campania, si laurea in giurisprudenza nel 1990 e ottiene l’abilitazione alla professione forense. Nel 1999 vince il concorso per 162 dirigenti presso il Ministero delle Finanze. Il nuovo Diretto AdE è sposato e ha 3 figli.

Gli incarichi di Vincenzo Carbone

I principali incarichi ricoperti da Carbone sono stati:

dal 2005 Carbone ha guidato l’ Ufficio Contenzioso tributario presso la Direzione centrale Normativa e Contenzioso;

presso la Direzione centrale Normativa e Contenzioso; al 2006 è a capo dell’ Ufficio Analisi e ricerca presso la direzione regionale della Campania ;

presso la ; dal 2009 e fino al 2014 svolge il ruolo di Capo ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria presso la Direzione regionale del Lazio;

presso la Direzione regionale del Lazio; dal 2014, passa al timone delle Direzioni provinciali I e II di Roma ;

; nel 2020 ricopre il ruolo di Direttore Centrale Grandi contribuenti e internazionale ;

; nel 2022 arriva la nomina a Direttore Centrale Grandi contribuenti e internazionale con funzioni di Capo divisione contribuenti aggiunto ;

; nel luglio 2023 arriva l’incarico di vertice per il coordinamento delle attività finalizzate all’attuazione della Riforma fiscale ;

; nel 2024 diventa Vicedirettore capo divisione Contribuenti dell’Agenzia;

da ottobre 2024 è Direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate.

Vincenzo Carbone resterà in carica fino al 2026, termine di scadenza dell’originario mandato di Ernesto Maria Ruffini.

Gli auguri del Consiglio nazionale dei commercialisti

Nel frattempo arrivano gli auguri del Consiglio nazionale dei commercialisti il quale sottolinea che vi è già in corso un’intensa collaborazione in un clima di rispetto reciproco e di fattiva interlocuzione.

Il presidente De Nuccio si congeda con l’augurio che “l’interlocuzione tra le nostre due realtà possa portare a un deciso miglioramento nei rapporti tra i nostri iscritti e gli uffici territoriali dell’Agenzia, con benefici di cui godrebbero non solo i commercialisti ma anche tutti i contribuenti”.