Restano solo pochi giorni per candidarsi al ruolo di “Operatore di servizi generali” presso il Ministero della Cultura con selezione gestita dalla Regione Lazio: il concorso pubblico, in scadenza al 2 aprile 2026, è aperto a tutti coloro che possiedono il diploma di terza media. Un’occasione unica per entrare nella Pubblica Amministrazione. Sono cinque i posti disponibili a tempo indeterminato presso gli uffici pubblici.

Il Ministero della Cultura è l’ente interessato a queste assunzioni, per ricoprire ruoli nell’area degli Operatori, specificamente nella famiglia professionale “Promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio”. Vediamo i requisiti e come candidarsi.

Concorso pubblico Ministero della Cultura 2026: le posizioni aperte

Con la pubblicazione dell’avviso di avviamento a selezione, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 56/87, il Ministero della Cultura ha avviato l’iter per la selezione di cinque candidati da assumere a tempo indeterminato come operatori di servizi generali. Le risorse selezionate verranno adibite a mansioni di conducente di mezzi, sia per il trasporto di merci che di persone, operando in una sede prestigiosa nel cuore della Capitale, precisamente in via del Collegio Romano.

L’opportunità è particolarmente interessante per coloro che risultano disoccupati e alla ricerca di un’occupazione stabile presso gli uffici pubblici. Basta avere il diploma di terza media per partecipare alla selezione.

Come si svolge il concorso e quali sono le prove

La selezione si articola in diverse fasi: in primo luogo è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle conoscenze generali di base per svolgere i compiti previsti (ad esempio il codice della strada, alfabetizzazione digitale, conoscenza delle norme sul pubblico impiego, ecc).

Si procede poi con una prova pratica volta ad accertare il possesso di capacità di guida adeguata rispetto alla natura del servizio e alle caratteristiche degli autoveicoli in dotazione al Ministero e la capacità di manutenzione di base dei mezzi in dotazione.

La graduatoria finale verrà stilata non solo sulla base dei risultati delle prove, ma anche tenendo conto dei seguenti parametri:

situazione economica (autocertificata, in base al dato ISEE in corso di validità);

carico familiare;

età anagrafica.

I candidati che supereranno tutte le prove e otterranno i punteggi più alti potranno firmare un contratto a tempo indeterminato presso il Ministero della Cultura.

Concorso Ministero della Cultura 2026: i requisiti

Per poter partecipare alla selezione del Ministero della Cultura della Regione Lazio è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici per questo ruolo:

aver acquisito lo stato di disoccupato presso un Centro per l’Impiego della Regione Lazio o rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) avendo indicato un Centro per l’Impiego della Regione Lazio;

presso un Centro per l’Impiego della Regione Lazio o rilasciato la (DID) avendo indicato un Centro per l’Impiego della Regione Lazio; essere in possesso del titolo di studio richiesto (licenza media/scuola dell’obbligo);

essere in possesso della patente di guida categoria B da almeno tre anni con residuo di punti pari ad almeno 18 e contestuale assenza di provvedimenti di sospensione e revoca della patente nei 5 anni antecedenti.

Come per ogni concorso pubblico, sono poi richiesti i seguenti requisiti generali:

possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Unione Europea;

o di un altro Paese dell’Unione Europea; età minima di 18 anni ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

allo svolgimento delle funzioni; godimento dei diritti civili e politici ;

; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Come inviare la domanda per partecipare al concorso

Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla selezione dei cinque operatori dei servizi generali presso il Ministero della Cultura del Lazio possono inviare la propria candidatura entro le ore 15.00 del 2 aprile 2026.

La domanda si può presentare esclusivamente in via telematica tramite la procedura online sul sito della Regione Lazio.