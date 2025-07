Nuova crisi finanziaria in arrivo per il troppo caldo

Oltre ai disagi, alle complicazioni di salute e ai rischi ambientali, il troppo caldo può innescare una crisi finanziaria.

In apparenza le temperature non hanno alcuna correlazione con l’economia, e difatti non c’è un collegamento diretto, ma possono scatenare aumenti di prezzo vasti ed elevati, causando appunto vere e proprie crisi. Tra le minacce del cambiamento climatico, infatti, c’è una serie di costi sensibili al troppo caldo, che in un modo o dell’altro coinvolgono tutti, senza distinzioni di luogo, età o reddito.

In aggiunta alle spese aggiuntive per le famiglie, l’effetto più devastante è sicuramente quello sulle assicurazioni, che con gli eventi atmosferici estremi toccano livelli record sia per i veicoli che per gli immobili. Questo meccanismo è ben evidente negli Stati Uniti, dove si contano danni enormi a causa degli uragani, ma la situazione non è molto diversa dalle nostre parti.

Aumentano i costi delle assicurazioni

Come anticipato, l’effetto più devastante del troppo caldo - restando dal punto di vista economico - è quello sui premi assicurativi. Gli esperti sottolineano da tempo questa criticità, che quest’anno potrebbe raggiungere livelli mai visti prima, ma risolverla non è affatto semplice. L’aumento dei costi non è dovuto tanto alla maggiore richiesta da parte dei consumatori, più motivati a tutelare i propri beni ora che i pericoli sono più frequenti, quanto proprio dall’incremento esponenziale di risarcimenti, per quantità ed entità. Per far fronte al pagamento, le compagnie assicurative non hanno molta altra scelta che alzare i costi dei premi su larga scala. La diffusione di eventi meteorologici estremi legata al caldo anomalo vanifica infatti il vero perno che garantisce il buon funzionamento del sistema assicurativo: la distribuzione del rischio.

Così, assicurare immobili e veicoli diventa sempre più oneroso per le famiglie, costringendo tanti consumatori a far a meno della copertura o comunque ad adottare soluzioni meno funzionali. Non dimentichiamo inoltre che in Italia le cosiddette polizze catastrofali, coperture assicurative apposite per i danni da catastrofe naturale sugli immobili, sono obbligatorie per le imprese a partire dal 31 marzo 2025. In questo caso, l’obbligo non riguarda i privati cittadini, né tutti i beni commerciali, ma ha comunque un ampio riflesso sulla collettività. Maggiori costi per le imprese corrispondono a maggiori costi per gli utenti finali.

Come già detto, inoltre, è molto difficile contenere questo meccanismo a catena. Anche il controllo statale dei premi assicurativi, che è stato tentato per esempio in California, si rivela controproducente a lungo termine. Le compagnie assicurative hanno infatti spesso preferito ritirarsi e spostare l’attività in Stati più flessibili, aumentando ulteriormente il problema. Guardando al panorama mondiale, tra controllo artificiale delle polizze, rischi eccessivi per gli Stati o oneri altissimi per i cittadini, l’Italia pare spiccare con merito. L’obbligo per le imprese consente infatti di mantenere la distribuzione del rischio, se verrà effettivamente fatto rispettare, limitando le conseguenze almeno per parte dei soggetti.