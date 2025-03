Novità sui pagamenti senza contanti, meglio avere banconote nel portafogli

Novità sui pagamenti in contanti, si fa retro marcia? Negli ultimi anni quasi tutti i Paesi hanno favorito una politica che ha mirato al cashless, ovvero a ridurre progressivamente sempre di più l’utilizzo del contante per effettuare pagamento, preferendo i pagamenti digitali.

Norvegia e Svezia sono i Paesi dove meglio è stata recepita questa politica e sono i luoghi dove circola meno contante (in relazione al Pil) tra tutti i Paesi del mondo: solo un pagamento su 10 è effettuato utilizzando banconote o monete. I Paesi scandinavi sono stati i primi a favorire i pagamenti digitali, ma sono anche i primi a fare dietro front.

La vita senza contanti è pericolosa

I pagamenti digitali possono essere una minaccia non solo per il singolo, ma anche per la sicurezza nazionale: il timore che attacchi informatici in una guerra ibrida dei russi sta diventando una costante in Svezia dove, dallo scorso novembre, sembra essere in atto un vero e proprio piano di “sopravvivenza” economica.

La situazione è percepita sia dalle autorità che dai cittadini come molto grave al punto che il Governo sta incoraggiando i cittadini a conservare e utilizzare il denaro contante.

Alla fine dello scorso anno tutti gli svedesi hanno ricevuto a casa un opuscolo dal titolo “Se arriva la crisi o la guerra, consigliando alle persone di usare regolarmente il contante e di conservare un minimo di una scorta settimanale in vari tagli per rafforzare la preparazione".

A seguito di quella che è stata definita la “guerra ibrida” i governi di Svezia e Norvegia sono intervenuti nel favorire la conservazione del contante. In Norvegia sono state anche previste multe per i commercianti che non accettano più contanti. L’invito dei due governi fa pensare, quindi, che abbandonare il contante non è un’idea così brillante, visto che in caso di emergenze vere o presunte resta il modo più sicuro di pagare e di avere una moneta di scambio.

Emilie Mehl, ex ministro norvegese della Giustizia e delle Emergenze, ha dichiarato che