Non solo dazi: l’ombra del disaccoppiamento finanziario tra Usa e Cina

E se la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina si spostasse dall’economia reale alla Finanza? Sarebbero guai seri per il mondo intero.

Andiamo con ordine. Innanzitutto, come ha ben sintetizzato la Cnn, nei giorni scorsi le azioni statunitensi sono crollate, trascinate al ribasso dall’esclusione di Nvidia dalla Repubblica Popolare Cinese, dalle fosche previsioni dell’OMC e dai commenti del presidente della Fed, Jerome Powell.

Lo stesso Powell ha messo in guardia da uno «scenario impegnativo» in cui i dazi porteranno a una tripla sconfitta: una crescita economica più debole, una disoccupazione più elevata e un’inflazione più rapida. E quel che è peggio: tutto in contemporanea. [...]