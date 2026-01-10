Abbonati

Non solo banche. 6 titoli di Piazza Affari che nel 2026 possono fare fino a +107%

Claudia Cervi

10 Gennaio 2026 - 08:24

Piazza Affari dopo il rally del 2025 entra in una fase più selettiva. 6 titoli italiani che secondo gli analisti un potenziale di rialzo fino al 107% nel 2026.

Non solo banche. 6 titoli di Piazza Affari che nel 2026 possono fare fino a +107%

Il 2025 è stato l’anno delle certezze apparenti. Piazza Affari ha corso come non faceva da tempo, archiviando un rialzo vicino al 30%, il migliore dal 2000, mentre il Ftse Mib ha rimesso nel mirino quota 50 mila punti, un livello che per oltre vent’anni è rimasto più un ricordo che un obiettivo realistico. Ora però il 2026 si apre con prospettive positiva ma più moderate e senza l’euforia che ha accompagnato l’ultimo rally.

La crescita attesa resta contenuta in termini storici, poco sopra quella del 2025, con un’Europa che fatica a superare l’1%. A rendere il quadro ancora più complesso ci sono le incognite sull’economia americana, che continua a mostrarsi resiliente, e le tensioni geopolitiche che rendono il contesto più volatile rispetto al passato.

In questo scenario, la parola chiave di analisti ed esperti è «selezione». Le valutazioni dell’azionario italiano restano inferiori alla media europea e internazionale, ed è proprio qui che si annida il potenziale. Non è più un mercato da comprare “a pacchetto”. È diventato, piuttosto, una caccia selettiva a singole storie capaci di intercettare trend strutturali o di tornare appetibili dopo una fase di sottovalutazione. È da questa logica che emergono 6 titoli che, secondo il consenso degli analisti, presentano margini di upside importanti, in alcuni casi fino al 107%. [...]

Money

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Piazza Affari
# Titoli azionari
# Stock picking

