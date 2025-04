Non farti ingannare da questo boom degli utili delle azioni

Gli utili del primo trimestre 2025 sembrano raccontare una storia molto diversa rispetto al tono cupo dei mercati finanziari. Il settore bancario, emblema della salute dell’economia americana, sta riportando risultati superiori alle attese, eppure gli indici azionari continuano a perdere terreno.

È l’apparente paradosso di questo inizio anno: gli utili crescono, ma le borse scendono.

Una lettura superficiale potrebbe portare a pensare che il mercato stia sbagliando, ma in realtà sta facendo esattamente ciò per cui esiste: anticipare il futuro, non premiare il passato. [...]