“Non comprare una casa”. Michael Saylor (MicroStrategy) spiega come usare l’AI per diventare ricchi

Gli esperti di finanza e investimenti conoscono molto bene il nome di Michael Saylor, cofondatore di MicroStrategy e tra i primi al mondo a convertire buona parte delle riserve di liquidità della sua azienda in BitCoin.

Soprannominato “Mr. Bitcoin”, Saylor non ha mai avuto paura di osare e di usare la tecnologia per generare profitti. Lo scorso anno il suo gruppo ha generato circa 15 miliardi di dollari di valore (quasi 13 miliardi di euro) sfruttando l’intelligenza artificiale per progettare nuove strutture finanziarie.

Ecco perché i consigli dati in una recente intervista per The Diary of a CEO con Steven Bartlet non sono passati sotto traccia.

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Come usare l’intelligenza artificiale per generare profitti miliardari

Durante la chiacchierata con Steven Bartlet, Saylor ha esortato ad abbandonare l’uso dell’intelligenza artificiale per le attività di routine e ha invitato a usarla per risolvere problemi mai visti.

Lo scorso anno il team di lavoro del miliardario americano ha utilizzato modelli generativi come ChatGPT come strumento architettonico per creare modelli di investimento inediti. Chiedere all’AI di fare qualcosa che non è mai stato fatto ha permesso a MicroStrategy (oggi semplicemente Strategy) di generare profitti per 15 miliardi di dollari.

L’erosione annuale del dollaro

La base di ragionamento di Saylor è l’idea che le valute fiat vadano incontro a una costante e progressiva perdita del loro potere d’acquisto. L’esempio fatto è quello dei terreni in Florida, più precisamente nella zona di Miami Beach.

Un secolo fa un acro di terreno sulla spiaggia della città valeva circa 10.000 dollari (quasi 8.600 euro). Oggi tra i 10 e i 20 milioni di dollari. Significa che la valuta ha perso circa il 7% del suo valore ogni anno per 100 anni consecutivi e che, a conti fatti, avere a disposizione contanti non investiti comporta più costi che opportunità sul lungo termine.

Perché non conviene comprare una casa

Tra gli investimenti da evitare, secondo Saylor, ci sarebbero anche gli acquisti di immobili. Anche in questo caso viene fatto l’esempio della Florida, Stato in cui è in vigore una tassa di proprietà del 2% sulle case.

Questo significa che chi compra un’abitazione paga ogni anno il 2% del suo valore all’Amministrazione e che in circa 36 anni si paga effettivamente il costo della casa in tasse al governo. Il tutto senza considerare i costi aggiuntivi di manutenzione e gestione.

Sfruttare le potenzialità dell’AI

Sul lungo termine, ha proseguito Saylor, ha poco senso imparare a fare quello che può già essere svolto dai software. La chiave del successo, invece, è quella di capire come chiedere all’intelligenza artificiale di fare qualcosa che ancora non esiste. Ad esempio creare un nuovo prodotto o usare la tecnologia per rendere più economico un servizio già esistente.

Ogni tecnologia, secondo il fondatore di MicroStrategy, segue una curva a S: si sviluppa lentamente, entra in un periodo di crescita accelerata e infine matura. Il segreto è posizionarsi all’inizio del momento di crescita e l’AI è proprio in questa fase.