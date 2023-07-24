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Noleggio barche e gommoni senza patente, regole e limiti

Ilena D’Errico

24 Luglio 2023 - 22:53

Barche e gommoni, ecco quando è possibile noleggiarli e guidarli anche senza patente e quali sono le regole e i limiti da rispettare per evitare le sanzioni.

Noleggio barche e gommoni senza patente, regole e limiti
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Chi trascorre le vacanze estive al mare è spesso tentato da barche e gommoni a noleggio, per trascorrere momenti di quiete apprezzando le bellezze del territorio, ma anche per organizzare un divertente passatempo con la famiglia o gli amici. Nulla di impossibile, dato che alcuni gommoni, così come certe barche, possono essere noleggiate e guidate anche senza patente. Vediamo quali sono i limiti per chi è sprovvisto di patente nautica e le regole da seguire.

Noleggio barche e gommoni senza patente

La patente nautica non è richiesta per tutti i tipi di natanti, infatti barche e gommoni possono essere noleggiati senza patente entro certi limiti. In particolare, è possibile guidare senza patente le barche e i gommoni che presentano le seguenti caratteristiche:

  • Barche a motore di lunghezza inferiore a 10 metri;
  • barche a vela di lunghezza inferiore a 6 metri;
  • scafo con potenza uguale o inferiore a 40,8 cavalli (30 kilowatt).

Se la potenza del motore è superiore al massimo consentito oppure le dimensioni eccedono, non sarà possibile guidare la barca per chi non ha l’apposita patente. A prescindere dal natante, è comunque fatto divieto di non superare la distanza di 6 miglia rispetto alla costa. Per escursioni che superano questo intervallo è infatti indispensabile la patente nautica, anche se il mezzo scelto rispettasse i requisiti sopraelencati.

Sono poi previsti anche dei limiti riguardo alla cilindrata, che variano a seconda della tipologia di carburazione.

  • Carburazione a due tempi: massimo 750 cc;
  • carburazione a quattro tempi (sia fuoribordo che a iniezione diretta): massimo 1.000 cc;
  • carburazione a quattro tempi entrobordo: massimo 1.300 cc;
  • motore a ciclo diesel: massimo 2.000 cc.

È comunque vietato guidare senza patente nautica le moto d’acqua o praticare sci d’acqua, indipendentemente dalla potenza del motore.

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I minorenni possono guidare barche e gommoni?

Dato che entro certi limiti i gommoni e le barche possono essere utilizzati anche senza patente nautica, è spontaneo domandarsi se anche i minorenni possano guidarli. Difatti, anche ai minori è consentito il noleggio e la guida di alcuni natanti, rispettando però criteri ancora più restrittivi.

  • I minorenni che hanno compiuto 14 anni possono condurre le barche a vela e le imbarcazioni a remi;
  • chi ha compiuto almeno 16 anni può guidare barche e gommoni con gli stessi limiti previsti per gli adulti;
  • prima dei 14 anni è vietato condurre barche, gommoni e perfino imbarcazioni a remi (salvo eccezioni sportive).

L’età rimane un requisito rilevante anche per il conseguimento della patente nautica, con diverse categorie di natanti e imbarcazioni a seconda della fascia di età.

Cosa rischia chi naviga senza la patente nautica?

Se non si rispettano i limiti previsti per la navigazione senza patente nautica si rischia una pesante sanzione, che va da 2.066 euro fino a 8.263 euro. Oltretutto, la multa viene raddoppiata se si tratta di navi da diporto (superiori ai 24 metri di lunghezza), ed è quindi compresa fra 4.132 euro e 15.526 euro.

La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui il conducente sia provvisto di patente ma la categoria risulti inadeguata ed è prevista anche la sanzione accessoria del ritiro della patente. Molto meno onerosa, invece, la sanzione per chi ha conseguito la patente nautica ma non l’ha portata con sé: va da 50 euro a 500 euro. La multa per chi guida con la patente nautica scaduta, infine, è compresa tra 207 euro e 1.033 euro.

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Le regole per guidare barche e gommoni

Anche per barche e gommoni conducibili senza la patente nautica, si devono rispettare alcune semplici regole di sicurezza. In particolare, è importante adottare misure di precauzione, evitando la guida in condizioni alterate (da farmaci, sostanze stupefacenti o alcol) o con problematiche di salute che potrebbero compromettere la guida. In caso di dubbio, è quindi importante consultare il proprio medico.

Posso portare dei passeggeri in barca o gommone senza patente?

Quando è prevista la possibilità di guidare barche e gommoni senza patente è altresì concesso il trasporto dei passeggeri, purché si rispettino i limiti individuati dalla legge. Nel dettaglio, per natanti e imbarcazioni CE il numero massimo di passeggeri è apposto sulla targhetta dello scafo, nel manuale del proprietario o sulla licenza di imbarcazione.

Per i natanti prototipi non omologati bisogna invece tenere conto della lunghezza, in particolare:

  • Fino a 3,50 metri un massimo di 3 persone;
  • tra 3,51 e 4,50 metri massimo 4 persone;
  • tra 4,51 e 6 metri massimo 5 persone;
  • fra 6,01 e 7,50 metri un massimo di 6 persone;
  • tra 7,50 e 8,50 metri massimo 7 persone;
  • oltre 8,50 metri massimo 9 persone.

Infine, per i natanti di serie omologati bisogna verificare le indicazioni presenti sul certificato di omologazione, portandolo con sé insieme alla dichiarazione di conformità se il numero di persone trasportabili (e trasportate) è superiore ai suddetti limiti. Per il trasporto di attrezzature sportive subacquee, invece, si riduce il numero di passeggeri a una persona ogni 75 kg di materiale.

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