Dopo anni di overconsumption, il 2026 si è aperto con il trend del No Buy Year: comprare solo l’essenziale per un anno intero.

Sui social media sempre più persone stanno iniziando a condividere le loro liste di no-buy, ovvero di tutto ciò che vogliono evitare di acquistare nel corso dell’anno.

Riuscire nell’impresa di resistere per 12 mesi, però, si sta rivelando per molti più difficile del previsto.

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Cos’è il “No Buy Year” quali sono le regole e quanto si risparmia davvero

Il trend del “No Buy Year” è partito da social come TikTok e Reddit, trainato dalla volontà dei Millennials e della Gen Z di contrastare il consumismo dilagante.

La challenge consiste nell’evitare tutti gli acquisti non necessari, ridurre gli sprechi, risparmiare e dare una seconda vita agli oggetti inutilizzati per 12 mesi consecutivi.

Non si tratta, quindi, di un anno di rinunce irrealizzabili. Il No Buy Year è un approccio che permette di comprare in modo più intelligente e soltanto il necessario. Secondo gli esperti di finanza personale chi riesce a resistere per un anno può arrivare a risparmiare tra i 1.000 e i 3.000 euro togliendo soltanto gli sfizi e fino a 5.000 – 10.000 euro rinunciando a ristorante, dispositivi elettronici e oggetti superflui.

Le motivazioni del fenomeno No Buy

Le migliaia di persone che hanno accettato la sfida hanno motivazioni molto diverse tra loro. Alcuni vogliono ridurre i debiti accumulati negli ultimi anni. Altri vogliono iniziare a frenare la tendenza allo shopping compulsivo. Altri ancora cercano semplicemente di risparmiare per reinvestire in altri campi

Ma c’è anche una motivazione più profonda in chi si impegna nel No Buy Year: il rifiuto al modello consumistico attuale e alla cultura degli influencer, ritenuta, dalla Gen Z, frustrante e spesso insoddisfacente.

Come avere successo nel piano No Buy

Uno dei segreti per avere successo in un’impresa di questo tipo è quello di iniziare gradualmente. Anche se c’è chi parte tagliando tutto, è buona norma procedere per gradi per non soffrire a livello psicologico.

La vera sfida, allargando l’orizzonte al lungo periodo, è quella di imparare a distinguere gli acquisti davvero necessari da quelli fatti sotto le spinte di fattori esterni e impulsi momentanei.

Dal punto di vista pratico può essere utile eliminare dallo smartphone le app per lo shopping, cancellare l’iscrizione alle mailing list di marketing e annotare le spese che si ha intenzione di fare prima procedere al pagamento. Ragionare a fondo su un possibile acquisto è il primo step per capire se è davvero necessario.

Perché molti falliscono

Il No Buy Year, è importante precisare, è molto più complesso di quanto appare. Molti falliscono perché si impongono divieti troppo rigidi e cambi di abitudine troppo repentini.

Le tentazioni quotidiane, anche se poco sane, fanno parte di noi, così come gli stimoli indotti dal marketing. Un rifiuto drastico potrebbe causare veri e propri traumi e vanificare ogni sforzo di risparmio.

Molti si impongono obblighi durissimi e mollano la sfida alla prima piccola spesa extra mentre altri non riescono a sostituire il meccanismo di premio e ricompensa tipico del comprare con qualche alternativa più sana e meno dispendiosa.

Prima di iniziare un percorso di questo tipo, quindi, è importante avere un buon equilibrio psicologico e riuscire ad analizzare in maniera più oggettiva possibile le proprie abitudini d’acquisto.