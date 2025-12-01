Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il Niger prende un’importante decisione sull’uranio. Conseguenze per tutti

Alessandro Nuzzo

1 Dicembre 2025 - 21:13

Il regime militare che guida il Paese ha deciso di mettere in vendita l’uranio prodotto staccandosi dal controllo francese.

Il Niger prende un’importante decisione sull’uranio. Conseguenze per tutti

Seguici su

L’uranio è un metallo pesante, radioattivo e tossico presente in natura e utilizzato soprattutto come combustibile per le centrali nucleari e nella fabbricazione di armi atomiche. Il principale produttore mondiale è il Kazakistan, che detiene una quota pari al 43% della produzione globale. Seguono Canada e Namibia. Tra i Paesi africani che ne producono di più figura anche il Niger, che occupa il settimo posto nella classifica mondiale. La nazione sta vivendo una situazione non semplice sotto il profilo della stabilità politica dopo che, nel 2023, con un colpo di Stato, il nuovo presidente è diventato il generale Abdouramamane Tiani. Da allora sono iniziate anche tensioni con chi sfrutta l’uranio estratto nel Paese, in particolare la società Orano, il cui capitale è detenuto per oltre il 90% dallo Stato francese.

Con un annuncio datato 30 novembre, il regime militare del Niger ha comunicato che provvederà a vendere sul mercato internazionale l’uranio prodotto da Somair, una filiale del gruppo minerario francese Orano detenuta al 63,4% da Orano e al 36,6% dallo Stato nigerino.

Il Niger si rende autonomo nel mercato dell’uranio

Un giornalista di Télé Sahel, la televisione pubblica, ha riferito che il Niger «sta portando sul mercato internazionale la propria produzione con piena dignità», citando le ultime dichiarazioni del capo della giunta, il generale Abdourahamane Tiani. Secondo l’emittente, il leader militare ha rivendicato «il diritto sovrano del Paese di gestire le proprie risorse e di venderle a chiunque sia disposto ad acquistarle, nel rispetto delle regole di mercato e in totale autonomia».

È trascorso un anno da quando Orano ha comunicato di aver perso il controllo operativo delle sue tre filiali in Niger: la miniera di Somair, la miniera di Cominak, inattiva dal 2021, e soprattutto il gigantesco giacimento di Imouraren, considerato uno dei più vasti al mondo, con riserve stimate in 200.000 tonnellate di uranio. Negli ultimi mesi il regime ha accelerato la revisione del settore: prima ha revocato a Orano la licenza per lo sfruttamento di Imouraren, poi, a giugno, ha annunciato la nazionalizzazione di Somaïr, segnando un cambio di rotta nella gestione delle risorse strategiche.

leggi anche

Cos’è e a cosa serve l’uranio arricchito (e quanto vale)
Cos'è e a cosa serve l'uranio arricchito (e quanto vale)

Cosa succede adesso

Orano, controllata per il 90% dallo Stato francese, ha ovviamente avviato diversi arbitrati internazionali contro il Niger. A fine settembre ha comunicato di aver ottenuto una decisione giudiziaria favorevole relativa alla miniera di Somaïr. Secondo l’azienda, il tribunale ha stabilito che il Niger non potrà vendere l’uranio estratto dal sito, dove sono presenti circa 1.300 tonnellate di concentrato per un valore stimato di 250 milioni di euro. Una pronuncia che congela di fatto una parte significativa della produzione e aggiunge un nuovo capitolo alla disputa.

Il governo, però, non sembra intenzionato a rivedere la propria posizione. Diversi giornalisti esperti del settore hanno confermato che un convoglio contenente 1.000 tonnellate di uranio ha lasciato di recente Arlit, città del Nord dove si trova Somair, diretto verso il porto di Lomé, capitale del Togo, attraversando il Burkina Faso. La destinazione finale è sconosciuta.

Il Niger non ha mai nascosto l’intenzione di rivolgersi a nuovi partner per la fornitura del proprio uranio; in particolare, Russia e Iran avrebbero manifestato interesse per il metallo nigerino.

La decisione del Niger potrebbe avere conseguenze sul mercato internazionale dell’uranio. La maggior parte di quanto estratto nel Paese era gestita da società a maggioranza francese; ora il Niger vuole rendersi autonomo. Potrebbe adottare strategie di prezzo più vantaggiose, chiudere accordi con nuovi partner commerciali e generare un impatto rilevante sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Francia
# Niger
# Uranio

Iscriviti a Money.it

FT logo

L’America riscrive la geografia degli investimenti globali

L’ondata di capitali stranieri verso gli USA segna un nuovo ordine (…)

29 novembre 2025

La verità sulla disoccupazione dei laureati: i dati raccontano un’altra storia

Non sono i laureati a soffrire di più nel mercato del lavoro del 2025, ma i (…)

25 novembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 06/12/2025 Sei favorevole al ritorno della leva militare?
VOTA ORA

Selezionati per te

Altro che arabi e russi. Ecco di chi è la raffineria di petrolio più grande al mondo

Materie Prime

Altro che arabi e russi. Ecco di chi è la raffineria di petrolio più grande al mondo

Scoperto un giacimento di litio di 329 milioni di tonnellate grazie all'AI

Materie Prime

Scoperto un giacimento di litio di 329 milioni di tonnellate grazie all’AI

Correlato