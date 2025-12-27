Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Nel 1959, quest’isola era la più densamente popolata del mondo. Ora è un’isola fantasma

Andrea Fabbri

27 Dicembre 2025 - 16:57

In appena 15 anni, dal 1959 al 1974, l’isola di Hashima è diventata un’isola fantasma dopo essere stata la più densamente popolata del pianeta. Scopriamo perché

Nel 1959, quest’isola era la più densamente popolata del mondo. Ora è un’isola fantasma

Seguici su

Cinquemila persone che convivevano in pochi ettari di terreno. Nel 1959 il primato di isola più densamente popolata del pianeta Terra spettava ad Hashima, in Giappone, con circa 80.000 abitanti per chilometro quadrato.

Nel 1974, però, Hashima appariva completamente deserta e lo è ancora oggi. Scopriamo cosa è successo in quei 15 anni.

leggi anche

Dimentica la Thailandia. Ecco dove dovresti andare durante la tua vacanza in Asia
Dimentica la Thailandia. Ecco dove dovresti andare durante la tua vacanza in Asia

La storia di Hashima

La storia di Hashima inizia alla fine del 1800, periodo in cui venne scoperto nella zona un importante giacimento sottomarino di carbone. Fiutato l’affare, il colosso Mitsubishi acquistò l’isola e iniziò a costruire una miniera posta sotto il livello del mare.

Per accogliere i futuri lavoratori dello stabilimento e per rendere l’isola autosufficiente vennero realizzati complessi residenziali, due piscine, un ristorante, un ospedale e una scuola.

Con la sensibilità ambientale di oggi definiremo Hashima un “ecomostro”. Non per niente l’isola, una volta terminati i lavori, venne soprannominata “Gunkanjima”, “l’isola della corazzata” a causa della forma e del design degli edifici.

Un’isola prigione

Hashima, però, aveva anche un altro soprannome, ovvero quello di “Isola dell’Inferno”. La ragione è che il personale non era composta soltanto da operai regolarmente stipendiati, ma anche da lavoratori forzati provenienti dalla Cina e dalla Corea dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Operai che erano costretti a lavorare spesso 12 ore al giorno in condizioni di scarsa sicurezza e che vivevano totalmente isolati dal resto del mondo.

A rendere ancora più inquietante il quadro contribuiva la distribuzione degli alloggi. I piani alti erano riservati ai lavoratori con status migliore o con più esperienza, mentre in quelli bassi vivevano quelli con status peggiore. Questo perché in caso di tifoni o crolli improvvisi, le possibilità di sopravvivere erano minori ai piani inferiori.

La trasformazione in isola fantasma

La storia di Hashima fu intensa ma anche molto breve. Dopo i primi anni di lavoro estremamente redditizi, arrivò il petrolio a “sostituire” il carbone come combustile più utilizzato al mondo. Così, nel 1974, Mitsubishi decise di chiudere la miniera e in poche settimane tutti i residenti se ne andarono in cerca di fortuna.

Il risultato dell’esodo fu il crollo degli edifici, distrutti dagli uragani e dall’ambiente marino, con la vegetazione che progressivamente tornò a riappropriarsi dell’isola. Un quadro spettrale che è possibile “ammirare” ancora oggi

Come visitare Hashima

Hashima è famosa anche per un altro motivo. Nel 2012 è stata una delle location scelte per il film Skyfall del 2012 con protagonista Daniel Craig nei panni di James Bond.

Oggi è possibile visitare l’isola attraverso visite organizzate in barca e soltanto il 5% del territorio è accessibile ai turisti a causa del pericolo crolli.

Quello che stupisce di più, però, è che dal 2015 Hashima può fregiarsi del riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Una scelta contestata da Paesi come la Cina e la Corea del Sud, che sostengono che i siti una volta utilizzati per i lavori forzati non possano essere inseriti nella lista dei luoghi di maggior pregio al mondo.

leggi anche

Quanto costa un viaggio nella “California d’Europa”, premiata per le sue bellissime spiagge
Quanto costa un viaggio nella “California d'Europa”, premiata per le sue bellissime spiagge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Giappone
# Vacanze
# Mitsubishi Motors
# Viaggiare

Iscriviti a Money.it

FT logo

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Selezionati per te

Altro che Germania o Austria. Il mercatino di Natale più bello è in Italia 

Viaggi & tempo libero

Altro che Germania o Austria. Il mercatino di Natale più bello è in Italia 
Questa bellissima capitale, vicina all'Italia, è la migliore città d'Europa da visitare ora

Viaggi & tempo libero

Questa bellissima capitale, vicina all’Italia, è la migliore città d’Europa da visitare ora

Correlato