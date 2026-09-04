Mutui alti, prestiti insostenibili e perdite sui BTP. Un futuro non così distante

Cosa succederebbe al tuo mutuo a tasso variabile, alla rata del leasing dell’auto o al rendimento del BTP che hai in portafoglio se i mercati obbligazionari globali stessero davvero entrando in una fase strutturalmente diversa, non una correzione temporanea ma un cambiamento di regime duraturo sui tassi di interesse? Te lo spiego ora prima che sia troppo tardi, visto i numeri sul mercato del lavoro appena usciti in USA.

Il venerdì 4 settembre 2026 sembrerebbe destinato a rimanere nei libri di testo della macro congiunturale recente. Il Bureau of Labor Statistics ha pubblicato un rapporto sull’occupazione americana che ha sorpreso profondamente il consensus degli economisti: 162.000 nuovi posti di lavoro creati ad agosto contro le 53.000 unità attese, con il tasso di disoccupazione fermo al 4,1%. Lo scarto tra dato reale e aspettativa non è un dettaglio tecnico ma un segnale sistemico, quello che i mercati finanziari leggono come una revisione forzata delle aspettative sulla traiettoria della politica monetaria statunitense.

Dopo la pubblicazione, i derivati sui Federal Funds Futures prezzavano circa il 60% di probabilità di un rialzo di 25 punti base nella riunione del Federal Open Market Committee del 15 e 16 settembre. I rendimenti dei Treasury a breve scadenza, i più reattivi alle aspettative sulla Fed, sono saliti in modo brusco. Il meccanismo sottostante è quello della repricing delle aspettative: un’economia che crea occupazione a questo ritmo non è un’economia che ha bisogno di stimolo monetario, e la Fed può permettersi di restare aggressiva.

La catena che collega Washington ai BTP in portafoglio

La connessione tra un numero sull’occupazione americana e il valore di un BTP italiano non è immediata, ma esiste e si trasmette attraverso una logica precisa. I mercati obbligazionari globali funzionano come un sistema di vasi comunicanti, dove il rendimento dei Treasury e del Bund tedesco agisce da pavimento di riferimento per tutte le emissioni sovrane. Quando questo pavimento si alza, l’intero edificio si sposta verso l’alto.

Per l’Italia la questione presenta una complessità aggiuntiva legata alla struttura del debito pubblico, che supera il 130% del PIL e richiede un flusso continuo di rinnovi sul mercato primario. In un contesto di rendimenti strutturalmente più elevati, il costo del servizio del debito sale, esattamente come sta già accadendo in Giappone, dove tale voce assorbe oltre il 25% delle uscite governative previste per il 2026. Chi detiene obbligazioni italiane già emesse si trova quindi in una posizione ambivalente: le cedole delle nuove emissioni diventano più generose, ma il valore in conto capitale dei titoli già acquistati subisce una compressione, perché prezzi e rendimenti si muovono in direzione opposta per definizione matematica.

Il mutuo a tasso variabile e il rischio BCE

Il secondo canale di trasmissione riguarda direttamente le famiglie italiane con esposizioni creditizie. La maggior parte dei mutui a tasso variabile nel nostro paese è indicizzata all’Euribor, che riflette le aspettative sul costo del denaro nell’Eurozona e dunque sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE, tuttavia, non opera in isolamento rispetto alla Federal Reserve: una divergenza eccessiva tra i tassi americani ed europei genererebbe pressioni sul tasso di cambio dell’euro e complicherebbe la gestione dell’inflazione interna, che nell’Eurozona si è mantenuta sopra il target del 2% per oltre cinque anni consecutivi.

Il risultato pratico potrebbe essere che lo spazio per tagli aggressivi dei tassi europei rimanga più limitato di quanto molti mutuatari speravano. Per chi ha acceso un mutuo variabile in anni di Euribor negativo o vicino allo zero, il prolungamento di uno scenario di tassi elevati non è una variabile astratta ma un impatto diretto sulla rata mensile, difficilmente comprimibile nel breve termine senza una rinegoziazione attiva.

Credito al consumo e PMI italiane

Il terzo vettore di trasmissione riguarda il credito al consumo e il finanziamento delle piccole e medie imprese. Le società finanziarie che erogano prestiti auto, leasing e prodotti rateali si finanziano a propria volta sui mercati della liquidità interbancaria e obbligazionaria. Quando il costo di questa raccolta aumenta, l’incremento tende a trasferirsi sui tassi applicati alla clientela retail, con una velocità che varia in funzione della solidità patrimoniale dell’erogatore. Le istituzioni con bilanci meno robusti o con passività a tasso variabile risulterebbero le prime a subire la stretta, con potenziali ripercussioni sull’offerta di credito disponibile.

Lo stesso schema si applica alle PMI italiane, che si rivolgono prevalentemente al canale bancario piuttosto che ai mercati dei capitali per il proprio fabbisogno finanziario. In un regime di tassi strutturalmente più elevati, il costo dell’indebitamento aziendale potrebbe aumentare in modo significativo, con effetti potenziali sulla redditività e sugli investimenti.

L’effetto sui mercati azionari

Esiste infine una dinamica che riguarda chi detiene quote azionarie nel proprio portafoglio. L’aumento dei rendimenti obbligazionari modifica il confronto tra classi di attivo attraverso quello che in gergo tecnico si chiama equity risk premium: se il tasso privo di rischio sale verso il 4,5% o il 5%, la soglia di rendimento atteso che giustifica l’assunzione di rischio azionario si alza di pari misura. I mercati azionari potrebbero mantenere una certa resilienza grazie alla solidità degli utili e all’entusiasmo legato all’intelligenza artificiale, ma la possibilità di un repricing delle valutazioni in risposta a rendimenti obbligazionari ulteriormente in rialzo non sembrerebbe da escludere.