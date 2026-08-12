Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Musei e siti archeologici a Ferragosto, le mete migliori da visitare (gratis o a poco prezzo)

Emanuele Di Baldo

12 Agosto 2026 - 18:13

Per chi trascorrerà Ferragosto in città, scopriamo quali sono i migliori musei e siti archeologici da visitare gratuitamente (o a poco prezzo)

Musei e siti archeologici a Ferragosto, le mete migliori da visitare (gratis o a poco prezzo)
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Ferragosto è uno dei momenti più attesi dell’estate: per molti le ferie sono appena cominciate, mentre altri approfittano del 15 agosto per concedersi una breve pausa. Eppure, per chi Ferragosto non lo passerà in mare o in montagna, le città d’arte riservano ancora grandi sorprese.

Dalle aperture straordinarie dei musei civici di Milano e Torino ai grandi poli statali di Roma, Firenze e Napoli, sono moltissime le mete artistiche raggiungibili anche nel cuore di agosto. E se il 15 agosto non è una giornata a ingresso gratuito nei musei statali, non mancano comunque le occasioni per visitare gratis o a prezzo ridotto mostre, collezioni e siti archeologici.

Il weekend di Ferragosto 2026 si preannuncia quindi all’insegna della cultura: il Ministero della Cultura ha confermato l’apertura di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali - tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini - sabato 15 agosto. Ecco allora una mappa città per città delle aperture e degli sconti estivi da non perdere.

leggi anche

Niente vacanze per 2 italiani su 3 nel 2026. Ecco quanto spende chi resta a casa
Niente vacanze per 2 italiani su 3 nel 2026. Ecco quanto spende chi resta a casa

Ferragosto 2026, musei e siti statali aperti il 15 agosto (ma non gratis)

Prima di passare alle singole città, un chiarimento utile: il Ministero della Cultura precisa che l’apertura di sabato 15 agosto avviene a tariffazione vigente e non equivale a una giornata gratuita. Le visite si svolgono nei consueti orari e secondo le modalità stabilite dalle singole strutture, prenotazione compresa dove prevista. Restano naturalmente valide le gratuità e le riduzioni previste dalla normativa per le categorie aventi diritto. L’elenco completo dei luoghi aperti è consultabile sul sito del Ministero.

Chi punta invece all’ingresso gratuito può segnarsi la Domenica al Museo, l’iniziativa che apre gratis i musei e i luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese: dopo l’appuntamento del 2 agosto, la prossima data utile sarà domenica 6 settembre 2026.

Roma, dai Musei Civici al Pantheon: cosa visitare il 15 agosto

Anche a Roma il 15 agosto la cultura non chiude. I musei, i parchi archeologici e i luoghi statali restano aperti a tariffazione vigente, così come i Musei Civici e le aree archeologiche di Roma Capitale, con tariffe e orari ordinari.

Nel centro storico il Pantheon sarà visitabile sia sabato 15 sia domenica 16 agosto, dalle 9 alle 19, con biglietto intero da 7 euro e ridotto da 2 euro (fonte: Ministero della Cultura). Da ricordare, inoltre, che con la MIC Card - riservata a chi vive, studia o lavora nella Capitale - l’accesso ai musei civici è gratuito per un intero anno.

Milano, musei civici aperti e mostre gratuite

A Milano il Comune garantisce l’apertura dei musei civici e delle principali sedi espositive anche a Ferragosto. Sabato 15 agosto saranno visitabili, con orario 10-17.30, il Museo Archeologico, l’Acquario Civico, il Museo di Storia Naturale, la Galleria d’Arte Moderna, la Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando, il Museo del Risorgimento e il CASVA. Il Museo del Novecento osserva orario 10-19.30, mentre al Castello Sforzesco restano aperti gli otto musei: qui la mostra gratuita Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring prolunga l’apertura fino alle 19.30, con biglietto a metà prezzo dalle 17.30 nell’ambito dell’iniziativa estiva di agosto.

Diverse esposizioni sono inoltre a ingresso libero, come The Gentleman. Stile e gioielli al maschile a Palazzo Morando e Atlante Ginoulhiac. Modus Operandi al CASVA. A Palazzo Reale, infine, sono visitabili quattro mostre gratuite.

Torino, ingresso ridotto a GAM, MAO e Palazzo Madama

Per chi resta in città, Torino conferma l’appuntamento di Ferragosto al museo della Fondazione Torino Musei. Sabato 15 agosto la GAM (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea), il MAO (Museo d’Arte Orientale) e Palazzo Madama saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 18 (biglietteria fino alle 17) e biglietto ridotto sia per le collezioni permanenti sia per le mostre, con visite guidate a cura di CoopCulture. Rispetto alle promozioni delle passate stagioni, quest’anno la formula scelta è dunque quella dell’ingresso ridotto. L’accesso resta gratuito per i titolari dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte, della Torino+Piemonte Card e per gli aventi diritto.

Completamente gratuito, invece, il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”, aperto dalle 10 alle 18. Regolarmente aperti anche i Musei Reali (9-19, tariffa ordinaria) e il Museo Egizio (9-20).

leggi anche

Ferragosto 2026, quanto spendono le famiglia in vacanza?
Ferragosto 2026, quanto spendono le famiglia in vacanza?

Firenze, gli Uffizi e i musei civici tra Rinascimento e mostre

Nel giorno di Ferragosto Firenze apre gran parte del suo patrimonio. Tra i musei statali sono visitabili - a tariffa ordinaria - le Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, la Galleria dell’Accademia (con il David), il Museo Nazionale del Bargello, le Cappelle Medicee, il Museo di San Marco e il Museo Archeologico Nazionale; per Uffizi e Accademia è caldamente consigliata la prenotazione.

Aperti anche i Musei Civici Fiorentini gestiti da MUS.E: Palazzo Vecchio, il Museo Novecento, il Complesso di Santa Maria Novella, il Forte di Belvedere e Palazzo Medici Riccardi. Fino al 23 agosto 2026 è inoltre ancora visitabile la mostra dedicata a Mark Rothko, che dialoga con le celle affrescate dal Beato Angelico al Museo di San Marco.

Bologna, i Musei Civici aperti dalle 10 alle 19

C’è anche una fortuna di calendario: nel 2026 il 15 agosto cade di sabato, così a Bologna salta la consueta chiusura del “lunedì non festivo” e resta aperta gran parte dei musei. I Musei Civici del Comune osserveranno orario continuato dalle 10 alle 19: Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MAMbo, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica e Museo internazionale e biblioteca della musica.

Aperto anche il Cimitero Monumentale della Certosa (8-18), museo a cielo aperto inserito nel sito UNESCO dei Portici di Bologna. Tra le mostre: al MAMbo Luigi Ghirri e Gianni Celati. Verso la foce e Giuseppe Chiari 1926-2026, al Museo della Musica Queen. The Last Tour.

Napoli, da Capodimonte a Pompei

A Napoli il 15 agosto - anche qui a tariffazione ordinaria - restano aperti alcuni dei musei più importanti d’Italia: il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale (MANN), la Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo, il Museo Pignatelli e il Museo della Ceramica “Duca di Martina” alla Villa Floridiana. Per gli amanti dell’archeologia, aperti anche i Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e dei Campi Flegrei.

Genova, musei gratis per i residenti e ingressi ridotti

Anche i Musei di Genova celebrano il Ferragosto con aperture straordinarie. Sabato 15 agosto saranno visitabili, tra gli altri, il Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo (10-19), il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone (10-19) e il Museo di Storia Naturale “G. Doria” (10-19.30). Per i residenti, l’ingresso ai Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi) è gratuito.

Sul fronte statale, le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola aprono nel pomeriggio (14-18, ultimo ingresso alle 17.30) con biglietto ridotto a 5 euro anziché 10 euro (fonte: Musei di Genova); aperto nel pomeriggio anche il Palazzo Reale di Genova.

leggi anche

Vacanze 2027, come avere 30 giorni di pausa con appena 9 di ferie
Vacanze 2027, come avere 30 giorni di pausa con appena 9 di ferie

Musei gratis tutto l’anno: le occasioni da non perdere

Oltre alle aperture di Ferragosto, vale la pena ricordare che nei musei statali l’ingresso è sempre gratuito per gli under 18 e che numerose città offrono card e agevolazioni per i residenti. L’appuntamento fisso resta però la Domenica al Museo: la prossima occasione per entrare gratis nei musei e nei luoghi della cultura statali sarà domenica 6 settembre 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Musei
# Mostre d’Arte
# Eventi e mostre Roma
# Festività
# estate
FT logo

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Selezionati per te

La Grecia chiude 251 spiagge ai turisti

Viaggi & tempo libero

La Grecia chiude 251 spiagge ai turisti
Le 5 città in cui tutti sognano di andare a vivere. Prezzi bassi e alta qualità della vita

Viaggi & tempo libero

Le 5 città in cui tutti sognano di andare a vivere. Prezzi bassi e alta qualità della vita

Correlato

Quali musei sono aperti in Italia il 25 aprile?

Attualità

Quali musei sono aperti in Italia il 25 aprile?