Musei e siti archeologici a Ferragosto, le mete migliori da visitare (gratis o a poco prezzo)

Ferragosto è uno dei momenti più attesi dell’estate: per molti le ferie sono appena cominciate, mentre altri approfittano del 15 agosto per concedersi una breve pausa. Eppure, per chi Ferragosto non lo passerà in mare o in montagna, le città d’arte riservano ancora grandi sorprese.

Dalle aperture straordinarie dei musei civici di Milano e Torino ai grandi poli statali di Roma, Firenze e Napoli, sono moltissime le mete artistiche raggiungibili anche nel cuore di agosto. E se il 15 agosto non è una giornata a ingresso gratuito nei musei statali, non mancano comunque le occasioni per visitare gratis o a prezzo ridotto mostre, collezioni e siti archeologici.

Il weekend di Ferragosto 2026 si preannuncia quindi all’insegna della cultura: il Ministero della Cultura ha confermato l’apertura di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali - tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini - sabato 15 agosto. Ecco allora una mappa città per città delle aperture e degli sconti estivi da non perdere.

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Ferragosto 2026, musei e siti statali aperti il 15 agosto (ma non gratis)

Prima di passare alle singole città, un chiarimento utile: il Ministero della Cultura precisa che l’apertura di sabato 15 agosto avviene a tariffazione vigente e non equivale a una giornata gratuita. Le visite si svolgono nei consueti orari e secondo le modalità stabilite dalle singole strutture, prenotazione compresa dove prevista. Restano naturalmente valide le gratuità e le riduzioni previste dalla normativa per le categorie aventi diritto. L’elenco completo dei luoghi aperti è consultabile sul sito del Ministero.

Chi punta invece all’ingresso gratuito può segnarsi la Domenica al Museo, l’iniziativa che apre gratis i musei e i luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese: dopo l’appuntamento del 2 agosto, la prossima data utile sarà domenica 6 settembre 2026.

Roma, dai Musei Civici al Pantheon: cosa visitare il 15 agosto

Anche a Roma il 15 agosto la cultura non chiude. I musei, i parchi archeologici e i luoghi statali restano aperti a tariffazione vigente, così come i Musei Civici e le aree archeologiche di Roma Capitale, con tariffe e orari ordinari.

Nel centro storico il Pantheon sarà visitabile sia sabato 15 sia domenica 16 agosto, dalle 9 alle 19, con biglietto intero da 7 euro e ridotto da 2 euro (fonte: Ministero della Cultura). Da ricordare, inoltre, che con la MIC Card - riservata a chi vive, studia o lavora nella Capitale - l’accesso ai musei civici è gratuito per un intero anno.

Milano, musei civici aperti e mostre gratuite

A Milano il Comune garantisce l’apertura dei musei civici e delle principali sedi espositive anche a Ferragosto. Sabato 15 agosto saranno visitabili, con orario 10-17.30, il Museo Archeologico, l’Acquario Civico, il Museo di Storia Naturale, la Galleria d’Arte Moderna, la Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Morando, il Museo del Risorgimento e il CASVA. Il Museo del Novecento osserva orario 10-19.30, mentre al Castello Sforzesco restano aperti gli otto musei: qui la mostra gratuita Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring prolunga l’apertura fino alle 19.30, con biglietto a metà prezzo dalle 17.30 nell’ambito dell’iniziativa estiva di agosto.

Diverse esposizioni sono inoltre a ingresso libero, come The Gentleman. Stile e gioielli al maschile a Palazzo Morando e Atlante Ginoulhiac. Modus Operandi al CASVA. A Palazzo Reale, infine, sono visitabili quattro mostre gratuite.

Torino, ingresso ridotto a GAM, MAO e Palazzo Madama

Per chi resta in città, Torino conferma l’appuntamento di Ferragosto al museo della Fondazione Torino Musei. Sabato 15 agosto la GAM (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea), il MAO (Museo d’Arte Orientale) e Palazzo Madama saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 18 (biglietteria fino alle 17) e biglietto ridotto sia per le collezioni permanenti sia per le mostre, con visite guidate a cura di CoopCulture. Rispetto alle promozioni delle passate stagioni, quest’anno la formula scelta è dunque quella dell’ingresso ridotto. L’accesso resta gratuito per i titolari dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte, della Torino+Piemonte Card e per gli aventi diritto.

Completamente gratuito, invece, il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”, aperto dalle 10 alle 18. Regolarmente aperti anche i Musei Reali (9-19, tariffa ordinaria) e il Museo Egizio (9-20).

Firenze, gli Uffizi e i musei civici tra Rinascimento e mostre

Nel giorno di Ferragosto Firenze apre gran parte del suo patrimonio. Tra i musei statali sono visitabili - a tariffa ordinaria - le Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, la Galleria dell’Accademia (con il David), il Museo Nazionale del Bargello, le Cappelle Medicee, il Museo di San Marco e il Museo Archeologico Nazionale; per Uffizi e Accademia è caldamente consigliata la prenotazione.

Aperti anche i Musei Civici Fiorentini gestiti da MUS.E: Palazzo Vecchio, il Museo Novecento, il Complesso di Santa Maria Novella, il Forte di Belvedere e Palazzo Medici Riccardi. Fino al 23 agosto 2026 è inoltre ancora visitabile la mostra dedicata a Mark Rothko, che dialoga con le celle affrescate dal Beato Angelico al Museo di San Marco.

Bologna, i Musei Civici aperti dalle 10 alle 19

C’è anche una fortuna di calendario: nel 2026 il 15 agosto cade di sabato, così a Bologna salta la consueta chiusura del “lunedì non festivo” e resta aperta gran parte dei musei. I Musei Civici del Comune osserveranno orario continuato dalle 10 alle 19: Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MAMbo, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica e Museo internazionale e biblioteca della musica.

Aperto anche il Cimitero Monumentale della Certosa (8-18), museo a cielo aperto inserito nel sito UNESCO dei Portici di Bologna. Tra le mostre: al MAMbo Luigi Ghirri e Gianni Celati. Verso la foce e Giuseppe Chiari 1926-2026, al Museo della Musica Queen. The Last Tour.

Napoli, da Capodimonte a Pompei

A Napoli il 15 agosto - anche qui a tariffazione ordinaria - restano aperti alcuni dei musei più importanti d’Italia: il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale (MANN), la Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo, il Museo Pignatelli e il Museo della Ceramica “Duca di Martina” alla Villa Floridiana. Per gli amanti dell’archeologia, aperti anche i Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e dei Campi Flegrei.

Genova, musei gratis per i residenti e ingressi ridotti

Anche i Musei di Genova celebrano il Ferragosto con aperture straordinarie. Sabato 15 agosto saranno visitabili, tra gli altri, il Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo (10-19), il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone (10-19) e il Museo di Storia Naturale “G. Doria” (10-19.30). Per i residenti, l’ingresso ai Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi) è gratuito.

Sul fronte statale, le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola aprono nel pomeriggio (14-18, ultimo ingresso alle 17.30) con biglietto ridotto a 5 euro anziché 10 euro (fonte: Musei di Genova); aperto nel pomeriggio anche il Palazzo Reale di Genova.

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Musei gratis tutto l’anno: le occasioni da non perdere

Oltre alle aperture di Ferragosto, vale la pena ricordare che nei musei statali l’ingresso è sempre gratuito per gli under 18 e che numerose città offrono card e agevolazioni per i residenti. L’appuntamento fisso resta però la Domenica al Museo: la prossima occasione per entrare gratis nei musei e nei luoghi della cultura statali sarà domenica 6 settembre 2026.