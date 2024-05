Multa per chi raccoglie sassi e conchiglie in spiaggia (anche in Italia)

Se c’è un’azione vietata dalla legge che quasi chiunque ha sempre sottovalutato è senza dubbio quella di raccogliere sassi, conchiglie o sabbia dalla spiaggia per portarsi a casa un ricordo. Quasi tutti sono convinti che un comportamento del genere sia del tutto innocuo, anche perché nessuno si sognerebbe di prelevare grandi quantità di reperti, eppure a prescindere dalla quantità questo gesto è vietato in molti paesi del mondo, compresa l’Italia.

Serve a poco giustificarsi dietro il fatto che le spiagge e il mare sono un bene comune, perché proprio questo fa sì che l’ordinamento debba tutelare l’interesse collettivo e salvaguardare l’ambiente. Chi raccoglie sassi e conchiglie rischia multe salate, tanto più elevate quanto la zona è particolarmente tutelata. Anche tra le stesse coste del nostro Paese, infatti, le sanzioni possono variare in ragione delle specifiche prerogative paesaggistiche e territoriali di ogni luogo.

Anche la tipologia di souvenir improprio conta nella determinazione della sanzione, poiché possono essere applicate norme particolari riguardo alla protezione di alcune specie (ciò riguarda per esempio conchiglie, alghe, coralli) e la loro importazione. Bisogna quindi fare attenzione sia quando si viaggia che quando ci si reca in una spiaggia italiana, tenendo presente che la cosa migliore dal punto di vista legale e anche ambientale è preservare l’ecosistema. Se proprio si vuole fare questa attività, come passatempo o per intrattenere i bambini ad esempio, è poi opportuno rimettere ogni cosa al proprio posto. Ecco cosa rischia chi non lo fa.

Cosa rischia chi raccoglie sassi, conchiglie e sabbia

Come premesso, tra i tanti paesi che tutelano l’ecosistema marino e le spiagge c’è anche l’Italia, la cui norma nazionale di riferimento è il Codice della navigazione. Quest’ultimo, all’articolo 1162, vieta espressamente di estrarre sabbia, ghiaia, alghe, o qualsiasi altro materiale appartenente al demanio marittimo, che è dello Stato. Per demanio marittimo, come previsto dalla legge, bisogna intendere:

lidi;

spiagge;

porti;

rade;

lagune;

foci di fiumi che sboccano nel mare;

bacini d’acqua salmastra.

Il divieto si estende anche alle zone portuali della navigazione interna, ovvero che riguarda fiumi, canali, laghi e in genere ogni acqua differente da quella marittima. In altre parole, la raccolta di sassi, sabbia e quant’altro (legname compreso) è vietata anche per fiumi e laghi.

È sempre il Codice della navigazione a chiarire cosa rischia chi disattende questo divieto, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549 a 9.296 euro. Bisogna anche ricordare che non mancano episodi di cronaca in cui questi comportamenti hanno integrato un’accusa di furto, anche se il reato è relativo alla sottrazione di quantità ingenti di beni. La raccolta è permessa soltanto con l’apposita autorizzazione che può essere richiesta all’ente di competenza per diversi motivi, a seconda dei regolamenti interni.

Di norma l’autorizzazione è concessa per scavi, costruzioni o motivi di ricerca, ma ci sono anche delle eccezioni. Ad esempio, il Comune di San Vito al Tagliamento (in provincia di Pordenone) rilascia, su richiesta, anche un’autorizzazione ai residenti al prelievo di sabbia dall’omonimo fiume per usi domestici nel limite di 30 metri cubi per famiglia. Bisogna quindi informarsi adeguatamente presso l’ente competente prima di compiere passi falsi ed eventualmente ottenere il permesso.

Multe per chi raccoglie sabbia, sassi e conchiglie in Italia

Verificare la normativa locale è indispensabile per capire quali azioni possono essere autorizzate e come ottenere il benestare alla raccolta, ma anche perché ogni Regione, Provincia e Comune d’Italia può inasprire il divieto contenuto nel Codice della navigazione attraverso le ordinanze balneari e i regolamenti, al fine di tutelare il paesaggio.

Le multe più care si trovano in Sardegna, dove vanno da 500 a 3.000 euro, ma le ordinanze sono emanate su base annuale in tutto il territorio, contenenti anche divieti più restrittivi (ad esempio riguardanti gli utilizzi impropri dell’acqua di mare e la preservazione delle spiagge).

Multe per la raccolta di sassi e conchiglie nel resto del mondo

Quando si viaggia bisogna fare ancora più attenzione, perché la possibilità di trovarsi dinanzi a sanzioni più elevate e divieti più restrittivi è davvero molto alta. Tenendo presente i rischi della raccolta di reperti dalle spiagge per l’ecosistema naturale, bisogna informarsi sulla normativa locale, anche perché i controlli aeroportuali sono molto serrati.

Per fare un esempio, basti sapere che in alcune zone delle Maldive è vietato persino spostare le conchiglie per non turbare l’habitat. Per quanto riguarda conchiglie, alghe e coralli, poi, c’è anche la convenzione Cites (Convention on international trade in endangered species) di cui tenere conto che annovera ben 35.000 specie per cui anche solo la detenzione deve essere autorizzata. È infine bene sapere che le sanzioni si applicano anche quando i reperti in questione sono stati acquistati sul posto, proprio perché l’esportazione è più facilmente controllabile della vendita non autorizzata.