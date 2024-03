Multa di 5.000 euro per chi utilizza queste applicazioni per smartphone

Chi guarda le partite di calcio illegalmente rischia una sanzione fino a 5 mila euro. Sono tanti gli utenti che potrebbero finire nel mirino di Agcom, l’ente in prima linea per la lotta alla pirateria e allo streaming online illegale delle partite sportive, soprattutto quelle di calcio.

Dal primo febbraio è stata attivata la piattaforma Piracy Shield, pensata da Agcom con lo scopo di individuare e segnalare i responsabili della pirateria e la diffusione dei contenuti illeciti e non solo. Anche chi usufruisce di questi sistemi è monitorato e a rischio sanzioni. Il sistema sanzionatorio ha lo scopo di ostacolare la pirateria e ridurre il fenomeno.

La pirateria però non riguarda solo gli abbonamenti a Iptv e siti illegali, ma anche alle app presenti su PlayStore, AppStore e Amazon. Questi partono gratuiti e in alcuni casi lo restano, mentre alcune applicazioni richiedono un piccolo abbonamento nel tempo. Tra queste compaiono app con oltre 1 milione di download.

Le applicazioni a rischio sanzione: quali non scaricare

Attenzione quindi alle app scaricate o da scaricare che promettono di mostrare le partire di calcio e non solo in diretta, senza un abbonamento. Il rischio infatti è di finire nella lista degli utenti illegali e nel tempo potrebbe giungere una sanzione fino a 5mila per il comportamento avuto.

Con oltre 50mila dowload su Google Play si trova, per esempio, Live Football - Tv Stream, un’app che promette lo streaming in diretta delle partite di calcio “senza preoccuparsi del fastidio di abbonamenti e tariffe mensili”. Spesso le app nascondono le loro intenzioni tra le proprie caratteristiche, come in questo caso dove si parla di “risultati in diretta per il calcio” (che non è illegale) e subito dopo afferma che “è possibile guardare tutte le partite del campionato nazionale e internazionale”.

Un’altra applicazione potenzialmente a rischio è Football Sports Live TV 2023, che dice di fornire risultati in tempo reale, ma anche classifiche, tabelle dei punti e non da meno le partite.

Meno certa invece la posizione di Football Live Tv Full HD App (con 100mila download) che scrive di essere una fonte di riferimento per tutto ciò che riguarda il calcio, ma non fa mai riferimento alle dirette streaming illegali. Football TV Live Streaming HD invece propone di guardare “le tue serie di calcio e calcio preferite come FA Cup, Copa del Rey, Bundesliga, Serie A, Coppa Italia, MLS, UEFA Champions League, UEFA Europa League, EPL b> Premier League inglese, Ligue 1, Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Ancora Live Football Tv Sports propone di seguire le partite in tempo reale”.

Al contrario Football Tv - Live Scores e Calcio in diretta TV dicono di offrire risultati, promemoria, statistiche e altri servizi non in diretta.

Le multe dell’Agcom: a chi e perché

A parlare delle nuove sanzioni dell’Agcom è il commissario Massimiliano Capitanio. Questo ha chiarito che le nuove norme dellalegge antipirateria o anti-pezzotto prevedono multe da 150 a 5.000 euro per tutti coloro che hanno fruito di materiali pirata.

L’inasprimento delle pene ha lo scopo di scoraggiare il fenomeno e tentare il recupero di oltre 300milioni di euro all’anno.