Arrivano le multe per chi guarda IPTV. Migliaia di utenti pagheranno fino a 5.000 euro

La lotta alla pirateria audiovisiva giunge a un nuovo capitolo. I numeri sono sempre più preoccupanti, tanto che si parla di decine di milioni di euro persi dagli operatori televisivi e dagli enti ufficiali che detengono i diritti delle trasmissioni. Ad essere colpito, in particolare, è il mondo del calcio, con la Lega Serie A in prima linea per mettere fine al fenomeno e incentivare il regolare utilizzo di DAZN e di Sky.

Dopo l’introduzione da parte dell’AGCOM del sistema Piracy Shield, capace di bloccare un sito pirata in appena 30 minuti dalla segnalazione, ora è in arrivo una stretta ulteriore che va a colpire direttamente gli utenti che usufruiscono – o hanno usufruito – di tecnologie non consentite per la visione delle partite senza un regolare abbonamento. Si parla di multe che arrivano fino a 5.000 euro.

Multe per chi usa l’IPTV, stangata per migliaia di italiani Sono state la Guardia di Finanza, il corpo di Polizia del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’AGCOM ad agire in prima linea per mettere a segno un nuovo colpo nella lotta alla pirateria audiovisiva. Secondo quanto emerso, negli ultimi giorni sono state inviate ben 2.282 multe ad altrettanti utenti colti a utilizzare il sistema illegale dell’IPTV per guardare partite di calcio (e non solo). Le sanzioni partono da 154 euro, ma possono arrivare fino a 5.000 in caso di recidiva. Nonostante il servizio abusivo abbia avuto sede a Lecce, le sanzioni sono state distribuite su tutto il territorio nazionale. Questo è solo l’inizio, hanno fatto sapere le autorità. L’obiettivo è mettere in piedi un sistema in grado di individuare tutti i cittadini che almeno una volta accedono al servizio.