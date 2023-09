Mondiale per Club 2025: come funziona, chi partecipa e ranking squadre italiane

Tutto quello che c’è da sapere sul Mondiale per Club Fifa 2025, la grande novità calcistica voluta dalla Federazione internazionale che avrebbe dovuto fare il suo debutto in Cina nel 2021 ma, a causa del Covid, il tutto è stato rimandato di quattro anni.

In questo lasso di tempo la Fifa ha potuto mettere a punto il meccanismo definitivo del nuovo format del Mondiale per club, ovvero la vecchia Coppa Intercontinentale che da tempo è stata allargata anche a tutte le squadre campioni continentali.

La prima edizione del nuovo Mondiale per Club si disputerà negli Stati Uniti tra i mesi di giugno e luglio 2025. Visto anche il format, il periodo e il numero di squadre partecipanti, ricalca molto il classico Mondiale dedicato alle nazionali.

Si tratterà di una manifestazione ricchissima, visto che per i 32 club partecipanti ci dovrebbe essere a disposizione un montepremi di 2 miliardi, con il vincitore che oltre alla gloria si metterà in tasca anche un assegno da 100 milioni.

Ma come funziona il Mondiale per Club Fifa 2025? Quali squadre parteciperanno? E il ranking delle italiane? Proviamo allora a dare una risposta a tutte queste domande con una guida alla nuova manifestazione.

Come funziona il Mondiale per Club 2025

Al Mondiale per Club 2025 parteciperanno in totale 32 squadre, ben 8 in più rispetto alle 24 previste per la prima edizione in Cina che poi è stata annullata a causa della pandemia.

Le compagini verranno divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento passeranno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta, con un format che ricalca il classico Mondiale per le nazionali.

Questa è la suddivisone dei 32 posti a disposizione tra le varie federazioni.

Uefa (Europa): 12 posti

(Europa): 12 posti Conmebol (Sudamerica): 6 posti

(Sudamerica): 6 posti Afc (Asia): 4 posti

(Asia): 4 posti Caf (Africa): 4 posti

(Africa): 4 posti Concacaf (Nordamerca): 4 posti

(Nordamerca): 4 posti Ofc (Oceania): 1 posto

(Oceania): 1 posto Paese ospitante (Stati Uniti): 1 posto

Ogni nazione può portare al Mondiale per Club al massimo due squadre, a meno che più squadre dello stesso Paese vincano la principale competizione per club del proprio continente durante il quadriennio di riferimento.

Giusto per fare un esempio, l’Inghilterra ha già due squadre qualificate (Chelsea e Manchester City, rispettivamente vincitrici della Champions nel 2021 e nel 2023), con gli inglesi che potrebbero aumentare il proprio numero solo se una tra Arsenal, United e Newcastle, dovesse vincere questa edizione della Coppa.

Mondiale per Club 2025: le squadre qualificate

Al momento sono dodici le squadre già qualificate al Mondiale per Club 2025.

Squadra Nazione Federazione Qualificazione Chelsea Inghilterra Uefa Champions 2021 Real Madrid Spagna Uefa Champions 202 Manchester City Inghilterra Uefa Champions 2023 / / Uefa Champions 2024 / / Uefa 1°ranking Uefa / / Uefa 2°ranking Uefa / / Uefa 3°ranking Uefa / / Uefa 4°ranking Uefa / / Uefa 5°ranking Uefa / / Uefa 6°ranking Uefa / / Uefa 7°ranking Uefa / / Uefa 8°ranking Uefa Palmeiras Brasile Conmebol Libertadores 2021 Flamengo Brasile Conmebol Libertadores 2022 / / Conmebol Libertadores 2023 / / Conmebol Libertadores 2024 / / Conmebol 1°ranking Conmebol / / Conmebol 2°ranking Conmebol Monterrey Messico Concacaf Champions 2021 Seattle Sounders Usa Concacaf Champions 2022 Leon Messico Concacaf Champions 2023 / / Concacaf Champions 2024 Al-Ahly Egitto Caf Champions 2021 Wydad casablanca Marocco Caf Champions 2022 / / Caf Champions 2023 / / Caf Champions 2024 Al-Hilal Arabia Saudita Afc Champions 2021 Urawa Reds Giappone Afc Champions 2022 / / Afc Champions 2023 / / Afc Champions 2024 / / Ofc 1°ranking Ofc / Stati Uniti Concacaf club paese ospitante

Al momento ci sono da assegnare ancora venti posti per il Mondiale per Club 2025.

Ranking Uefa: la classifica delle italiane

A meno di clamorose sorprese, l’Italia dovrebbe piazzare due squadre al Mondiale per Club 2025 in base alla classifica del ranking Uefa.

Questo è l’attuale punteggio dei club in attesa dei risultati nella Champions 2023/2024.

Bayern Monaco - 84 punti

Psg - 66 punti

Inter - 60 punti

- 60 punti Benfica - 49 punti

Juventus - 47 punti

- 47 punti Porto - 45 punti

Borussia Dortmund - 44 punti

Barcellona - 42 punti

Lipsia - 39 punti

Ajax - 39 punti

Siviglia 36 punti

Milan - 35 punti

- 35 punti Salisburgo - 30 punti

Napoli - 29 punti

- 29 punti Lazio - 21 punti

Così invece vengono calcolati i punteggi, con i punti che sono riservati alle sole squadre che partecipano alla Champions League.

4 punti per la partecipazione alla fase a gironi

2 punti per ogni vittoria (gironi e fasi eliminatorie)

1 punto per ogni pareggio (gironi e fasi eliminatorie)

5 punti per il passaggio agli ottavi di finale

1 punto per ogni altro passaggio di turno

Tra le italiane l’Inter sarebbe in ottima posizione - ai meneghini potrebbe bastare il passaggio agli ottavi di finale per strappare il pass per il Mondiale per Club - mentre la Juventus che non farà la Champions può essere superata dal Milan o dal Napoli.