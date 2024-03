Mondiale per Club 2025, il montepremi: quanto possono guadagnare Inter e Juve

Mondiale per Club 2025, a rappresentare l’Italia saranno l’Inter e la Juventus. L’acceso agli ottavi di finale della Champions League ha assicurato ai meneghini la partecipazione alla prima edizione del nuovo format targato Fifa.

“Siamo qualificati al Mondiale per Club 2025? Sì, sapevamo che con gli ottavi ci saremmo qualificati - ha dichiarato Simone Inzaghi al termine del vittorioso match dell’Inter contro il Salisburgo -, è una grandissima soddisfazione, ce lo siamo meritato e ce lo giocheremo nel migliore dei modi”.

Ha dovuto aspettare qualche mese in più invece la Juventus, ma alla fine anche i bianconeri hanno strappato il pass grazie alla fine del percorso in Champions di Milan, Lazio e Napoli.

Il Mondiale per Club si terrà negli Stati Uniti e prenderà il via il 15 giugno 2025; la manifestazione vedrà la presenza di 32 squadre, con un format che ricalca esattamente quello della classica Coppa del Mondo: per l’Europa ci sono a disposizione dodici posti di cui tre già assegnati a Chelsea, Real Madrid e Manchester City, ovvero le ultime tre vincitrici della Champions League.

Tolta la vincitrice anche dell’edizione 2024 della Coppa dalle Grandi Orecchie, i restanti posti a disposizione verranno assegnati tramite il ranking Uefa con l’Italia che potrà portare negli Usa al massimo due club.

L’Inter che già si trovava in un’ottima posizione del ranking Uefa - grazie alla cavalcata in Champions dello scorso anno - con la qualificazione agli ottavi di questa edizione si è garantita la partecipazione al Mondiale per Club 2025.

La seconda italiana nel ranking è la Juventus che quest’anno non prenderà punti in quanto fuori dalle coppe, ma il mancato accesso ai quarti di finale delle altre italiane impegnate in Champions ha spalancato le porte del Mondiale per Club alla Vecchia Signora.

Ma quanto guadagneranno Inter e Juventus grazie alla partecipazione al Mondiale per Club 2025? Cerchiamo di fare i conti in tasca ai due club che, visti i bilanci in pesante rosso degli ultimi anni, potranno beneficiare in ogni senso dalla partecipazione dell’evento a stelle e strisce.

Mondiale per Club 2025: i guadagni Inter e Juventus

L’Inter e la Juventus sono le squadre italiane qualificate per il Mondiale per Club 2025. Per loro si preannunciano dei guadagni importanti oltre alla possibilità di alzare al cielo il nuovo trofeo.

Il montepremi totale del Mondiale per club destinato alle 32 squadre partecipanti è assai generoso: 2 miliardi di euro, ovvero come quello dell’attuale format della Champions League.

Con la sola partecipazione alla prima edizione di questa nuova competizione voluta dalla Fifa, Inter e Juventus dovrebbero mettersi in tasca almeno 50 milioni di euro a testa, con l’assegno che potrebbe lievitare fino a 100 milioni in caso di vittoria.

Ci sono poi tutti i vantaggi indiretti legati alla presenza nel Mondiale per Club: dagli sponsor al marketing fino ai social. In sostanza oltre al cash sarebbero molte altre le voci di entrata ad accrescere sensibilmente.

Una autentica manna per le traballanti casse nerazzurre, con la famiglia Zhang che a breve dovrà ripagare il prestito concesso da Oaktree - 350 milioni di euro interessi compresi - per non perdere le quote dell’Inter in suo possesso che sono state messe a garanzia nell’accordo con il fondo americano.

La vetrina e i soldi del Mondiale per Club 2025 inoltre potrebbe ridare lustro alla Juventus, con i bianconeri che di recente hanno fatto parlare più per le vicissitudini giudiziarie che per i risultati sul campo.