MOL -42% e utili giù del -76%, ma Cementir conferma la guidance 2026. Cosa c’è dietro

Ricavi in calo, margini sotto pressione e utile quasi azzerato. Il primo trimestre 2026 di Cementir si chiude con un margine operativo lordo sceso del 41,6% a 38,8 milioni di euro e un risultato ante imposte crollato del 75,7%, a 7,4 milioni. Numeri che a Piazza Affari hanno innescato forti vendite, con il titolo arrivato a perdere oltre l’8% nel corso della mattinata.

Eppure il management continua a confermare la guidance 2026. Secondo il gruppo, il trimestre è stato penalizzato soprattutto dall’inverno più rigido degli ultimi vent’anni in Europa e Turchia e da una diversa programmazione delle manutenzioni.

A marzo, però, alcune aree hanno già mostrato un recupero dei volumi. E c’è un altro segnale che potrebbe rafforzare l’idea che il peggio sia ormai alle spalle. [...]