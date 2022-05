MIMO Milano Monza Motor Show 2022: svelato il programma

MIMO Milano Monza Motor Show 2022 si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022. Saranno oltre 40 i marchi automobilistici e motociclistici presenti in piazza Duomo e nelle vie del centro di Milano, per questa seconda edizione sono attesi più di 500.000 visitatori.

MIMO Milano Monza Motor Show 2022 prenderà il via a partire dal 16 giugno 2022 alle ore 9:30 con il taglio del nastro davanti il MIMO Center, l’headquarter della manifestazione che si troverà in piazzetta Reale, all’interno del Duomo, accanto allo stand RAI.

L’inaugurazione avverrà in presenza dei media, manager delle case auto e motociclistiche espositrici e alle istituzioni politiche.

MIMO Milano Monza Motor Show 2022: Premier Parade con Pagani

Alle ore 19:00 del primo giorno di apertura della manifestazione, ci sarà la sfilata delle più belle sportive, con novità e anteprime guidate dai CEO dei brand espositori, la Premiere Parade sarà aperta da Horacio Pagani a bordo di una delle sue ultime hypercar, a lui il compito di guidare la sfilata in un doppio giro attorno al Duomo.

A partire da giovedì 16 giugno fino a Domenica 19 giugno 2022, il pubblico potrà partecipare gratuitamente dalle ore 9:00 fino alle 23.

Lungo Piazza del Duomo, corso Vittoria, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala, saranno presenti diverse pedane con ognuna un QR Code, una volta inquadrato il codice, il visitatore potrà accedere a tutte le informazioni dettagliate sul modello attraverso una pagina dedicata sul sito MIMO, il tutto completato da immagini, video ed eventuali promozioni in atto solo per la settimana del Milano Monza.

MIMO Milano Monza Mort Show 2022: Area Test Drive

Non mancheranno anche le prove su strada, nell’area test drive organizzata in collaborazione con Enel X Way di viale Gadio, in prossimità del Castello Sforzesco, fino alle ore 19 dal 16 al 19 giugno, i visitatori potranno provare diversi modelli con varie alimentazione, dall’elettrica alla ibrida, tutte le vetture saranno previste di un QR Code.

Venerdì 17 giugno si terrà invece il convegno internazionale “Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità” presso l’Auditorium Testori in piazza Citta di Lombardia, organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia, un’occasione anche per discutere su importanti temi quali le emissioni di CO2 e le soglie, oggetto di discussione presso la Commissione Ambiente dell’Unione Europea.

Sabato 18 giugno e Domenica 19 giugno 2022 si svolgeranno presso l’Autodromo di Monza, diversi eventi dinamici, tra cui il passaggio della quarantesima edizione della storica 1000 Miglia, quarta e ultima tappa della gara, il tutto sarà preceduto da una sfilata del Tributo Ferrari.

Alle ore 15 di sabato 18 giugno avrà luogo la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, mentre alle ore 18 entreranno in pista le supercar e hypercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia, una prova cronometrata ne sancirà la vincitrice.

MIMO Milano Monza Motor Show: Trackday e Cars&Coffee

Anche l’ultima giornata, quella di Domenica 19 giugno 2022, riserverà diverse sorprese, tante le supercar e hypercar che potranno correre nell’Autodromo Nazionale di Monza iscrivendosi ai diversi trackday, dalle ore 9 alle 18 sarà possibile partecipare con la propria auto ai diversi slot, ognuno di 25 minuti. La special guest della giornata sarà la Pagani.

Con il MIMO Pass, sarà possibile assistere allo spettacolo dell’edizione 2022 a 260 gradi, un biglietto elettronico gratuito che consentirà ai visitatori di accedere a tutte le aree della manifestazione.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’elenco dei brand automobilistici e motociclistici presenti alla seconda edizione.