Le migliori Università per Medicina, la classifica con i migliori atenei del 2023

Conseguire la laurea in Medicina è il sogno di molti studenti in Italia, e dopo hanno affrontato il nuovo test di Medicina, sono in attesa dei risultati per scoprire se potranno cominciare a frequentare le lezioni all’ateneo.

A volte una delle difficoltà più grandi - oltre a quella di dover superar il temibile test - è proprio quella di dover scegliere l’Università migliore. Infatti, pur essendo pronti a studiare Medica, sognando a occhi aperti il conseguimento del titolo di Dottore o Dottoressa, potrebbe risultare più complicato scegliere dove studiare, in quanto un buon ateneo offre maggiori garanzie nella formazione e continui aggiornamenti sulle scoperte in ambito medico.

Bisogna però ricordare che avere la possibilità di frequentare l’università può costituire un privilegio non accessibile a tutti, e in molti per scegliere l’Università devono prima fare i conti con le proprie disponibilità economiche e ambizioni. È naturale però che ogni futuro studente di Medicina si domandi come scegliere e soprattutto qual è il miglior ateneo.

In questa difficoltosa decisione, ci si può avvalere di un valido strumento: la classifica Censis delle università 2023 che indicano quali sono le migliori università di Medicina in Italia. La ricerca amplia in questo modo il proprio orizzonte d’ambizione. Se si è a conoscenza di una seconda lingua, potrebbe essere opportuno valutare le facoltà anche all’estero. Di seguito le classifiche: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le migliori Università per laurearsi in Medicina: la ricerca

A fronte delle proprie risorse economiche è naturale che ogni studente desideri frequentare una delle migliori Università per laurearsi in Medicina, sia che si desideri rimanere in Italia o volare all’estero. È per questo motivo che è consigliabile conoscere la classifica del Censis.

La classifica, infatti, divide gli atenei per numero di iscritti e li classifica in base al punteggio ottenuto in più ambiti:

comunicazione e servizi digitali;

borse di studio erogate,

internazionalizzazione;

occupabilità;

strutture;

media;

servizi.

Le migliori Università per Medicina, la classifica dei migliori atenei del 2023

Nel caso in cui si desideri studiare Medicina in Italia è opportuno selezionare i migliori atenei presso cui condurre i propri studi, in modo da rimanere aggiornati sulle nuove scoperte scientifiche. Non limitandoci a conoscere solo la top 10, ma estendendola alle prime 30 università in Italia, stando alla classifica Censis delle università 2023, le migliori sono:

Università di Pavia con 108 punti; Università di Bologna con 100,5 con punti; Università Milano Bicocca con 99,5 punti; Università Statale di Milano con 95,5 punti; Università di Padova con 94 punti; Università di Perugia con 90,5 punti; Università di Modena e Reggio Emilia con 88,5 punti; Università degli studi del Piemonte Orientale con 88 punti; Università di Genova con 87 punti; Università di Sassari con 86 punti; Università Roma La Sapienza con 85,5 punti; Università di Firenze con 85 punti; Università Roma Tor Vergata con 85 punti; Università di Verona con 85 punti; Università di Torino con 84,5 punti; Università di Insubria (Varese) con 84 punti; Università Marche con 84 punti; Università di Messina con 84 punti; Università di Parma con 84 punti; Università di Trieste con 84 punti; Università di Ferrara con 82,5 punti; Università di Brescia con 82 punti; Università di Udine con 80 punti; Università di Cagliari con 79,5 punti; Università di Foggia con 79,5 punti; Università di Pisa con 79,5 punti; Università di Siena con 76,5 punti; Università di Napoli Federico II con 75,5 punti; Università di Catania con 74 punti; Università Vanvitelli (Campania) con 73,5 punti.

È giusto ricordare che queste sono solo classifiche generali e che ogni studente deve però valutare non solo tale classifica ma anche proprie esigenze economiche, familiari e geografiche.

leggi anche Come cambiare Università senza perdere l’anno, guida al trasferimento

Medicina, le migliori Università 2023 in tutto il mondo: la classifica

Se si desidera studiare all’estero Medicina, in modo da avere accesso al campo internazionale della ricerca, è necessario conoscere le migliori. In questo caso è bene consultare, la classifica elaborata dal Qs World University ranking. Di seguito riportiamo la top 10 delle Migliori univeristà all’Estero.

Università di Harvard (Cambridge, Stati Uniti); Università di Oxford (Oxford, Regno Unito); Università di Stanford (Stanford, Stati Uniti); Università di Cambridge (Cambridge, Regno Unito); Johns Hopkins University (Baltimora, Stati Uniti); Università di Toronto (Toronto, Ontario, Canada); UCL - University College di Londra ( Londra, Regno Unito); Imperial College di Londra (Londra, Regno Unito); Università di Yale (New Heaver, Stati Uniti); University of California, Los Angeles (Los Angeles, Stati Uniti).

Sono quindi queste le classifiche delle migliori università in Italia e nel mondo. Adesso non resta che scegliere quale sia la facoltà che meglio rispecchia anche i principi, i valori e che collima con i desideri e necessità dello studente.